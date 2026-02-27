SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Wolfgang Kocevar zur Wahl zum GVV-Bundesvorsitzenden

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Wolfgang Kocevar zur Wahl zum Bundesvorsitzenden des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands (GVV) bei der heutigen GVV-Bundeskonferenz in St. Valentin. „Mit Wolfgang Kocevar hat der GVV eine schlagkräftige Spitze, die sich mit voller Kraft sowohl für die Anliegen der größeren Städte als auch die Interessen der kleineren Gemeinden Österreichs einsetzen wird. Wir wünschen dem neuen GVV-Vorsitzenden viel Erfolg“, sagten Babler und Seltenheim am Freitag. „Gemeinsam stärken wir die Gemeinden und Städte, weil sie das Rückgrat des Landes und unserer Gesellschaft und der Motor der lokalen Wirtschaft sind“, betonte Babler auf der GVV-Bundeskonferenz. ****

Wolfgang Kocevar habe als ehemaliger niederösterreichischer Landtagsabgeordneter, als Gemeinderat und Stadtrat, als Sprecher für kommunale Angelegenheiten im Nationalrat und als langjähriger Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Ebreichsdorf viel Erfahrung in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik vorzuweisen, „und diesen reichen Erfahrungsschatz wird Wolfgang in die Arbeit des GVV, dessen niederösterreichischer Vizepräsident er war, im Interesse aller Gemeinden einbringen“, so Seltenheim.

„Als Bürgermeister kennt Wolfgang Kocevar die Herausforderungen, vor denen Gemeinden und ihre Einwohner*innen stehen, und arbeitet tagtäglich daran, dass das Leben der Menschen spürbar besser wird“, so der langjährige ehemalige Bürgermeister Babler, der den Einfluss der Kommunalpolitik auf das Alltagsleben der Menschen als große Stärke sieht - von der Errichtung neuer Kindergärten bis hin zu Renaturierungsprojekten für mehr Lebensqualität. Um die Finanzierung wichtiger Projekte durch die Gemeinden sicherzustellen, habe die SPÖ in der Regierung ein Investitionspaket durchgesetzt und die verpflichtende Kofinanzierung durch die Gemeinden abgeschafft. Zudem sprach sich Babler für eine Reform der Grundsteuer aus. „Die SPÖ lässt die Städte und Gemeinden nicht im Stich“, so der SPÖ-Chef.

„Wir danken dem scheidenden GVV-Bundesvorsitzenden Bürgermeister Andreas Kollross für seinen großen Einsatz und seine Arbeit für die österreichischen Gemeinden in den letzten vier Jahren“, so Babler und Seltenheim. (Schluss) bj/ls