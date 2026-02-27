  • 27.02.2026, 16:00:32
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Totschnig zu Mercosur-Anwendung: Schutzmaßnahmen müssen ab Tag eins umgesetzt werden

Wien (OTS) - 

Die EU-Kommission hat heute angekündigt, das EU-Mercosur-Abkommen vorläufig anzuwenden. Durch den konsequenten Widerstand von Österreich und verbündeten Mitgliedstaaten wurden mit dem Abkommen auch wichtige Schutzklauseln beschlossen.

Dazu zählen u.a. mehr Grenzkontrollen und schärfere Vor-Ort-Kontrollen sowie Maßnahmen, die sicherstellen, dass in der EU verbotene Pflanzenschutzmittel nicht über importierte Ware in den Binnenmarkt gelangen.


Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig fordert nun die konsequente Umsetzung ein: „Unser Einsatz hat dazu geführt, dass im Sinne der Fairness für unsere bäuerlichen Familienbetriebe Schutzklauseln beschlossen wurden. Diese Maßnahmen müssen ab Tag eins der Anwendung auf Punkt und Beistrich umgesetzt werden. Die Anwendung des Abkommens ist für mich daher kein Schlussstrich, sondern ein klarer Arbeitsauftrag, weiter für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Österreich und Europa zu kämpfen.“

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