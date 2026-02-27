SPÖ-Seltenheim: „Gut, dass uns Chaos-Kickl in der Regierung erspart geblieben ist“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Freitag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl geübt, der mit der für die FPÖ typischen Mischung aus Realitätsverleugnung, Unwahrheiten und aggressiven Rundumschlägen versucht, die erfolgreiche Regierungsbilanz schlechtzureden. „Tatsache ist, dass sich die 1-Jahres-Bilanz der Regierung sehen lassen kann. Die SPÖ mit Andreas Babler an der Spitze hat bereits im ersten Jahr ihrer Regierungsarbeit viel für Land und Leute erreicht. Nach Jahren der Rekordinflation haben wir die Teuerung auf 2 Prozent gedrückt. Die Wirtschaft wächst wieder und die SPÖ hat für eine sozial gerechte Budgetsanierung gesorgt. Der Bund hat seine Budgetziele übererfüllt. Wir haben mit Preiseingriffen bei Mieten und Energie für Ordnung gesorgt und das Leben der Menschen leichter und leistbarer gemacht. Der Unterschied könnte nicht größer sein: Die SPÖ wirkt und bringt Österreich wieder nach vorne, die FPÖ hat null Lösungen, hetzt und spaltet und schwächt damit unser Land. Es ist gut, dass uns Chaos-Kickl und seine Spalter-FPÖ in der Regierung erspart geblieben sind“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Mit der FPÖ in der Regierung hätte es keine einzige Verbesserung gegeben. Wir haben leidvoll erlebt, was es bedeutet, wenn die FPÖ am Ruder ist: arbeitnehmer*innenfeindliche Politik, Sozialabbau, Angriffe auf das Gesundheitssystem, Dauerattacken auf Justiz, Medien und demokratische Institutionen, Hass und Hetze sowie rechte ‚Einzelfälle‘ in Serie. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Statt für Österreich zu arbeiten, kuschelt die FPÖ mit Rechtsextremen und hofiert Demokratiefeinde und Europazerstörer wie Putin, Orban und Trump. Im Gegensatz zur FPÖ macht die SPÖ Österreich jeden Tag besser und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj