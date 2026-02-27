Gemeinsames Investieren für Partner: Traders Place führt als erster deutscher Neo-Broker Gemeinschaftsdepots ein

Freilassing (OTS) -

Neues Angebot beim mehrfach ausgezeichneten deutschen Online-Broker Traders Place (www.tradersplace.de): Ab sofort können Paare auch ein gemeinsames Wertpapierdepot führen. Damit ist die in Freilassing ansässige Handelsplattform der erste Neo-Broker in Deutschland, der neben dem klassischen Einzeldepot und einem Juniordepot für Kinder auch ein vollwertiges „Gemeinschaftsdepot“ anbietet.

Das neue Angebot richtet sich an Paare bzw. jeweils zwei Personen, die ihre Vermögensplanung gemeinsam und effizient gestalten möchten. Voraussetzung ist lediglich, dass beide Depotinhaber über dieselbe Meldeadresse verfügen...



>> Pressetext & FOTO: www.pressefach.info/tradersplace