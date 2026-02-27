Aktion „Schulstartplus!“ unterstützt auch 2026 armutsgefährdete Familien

Wien (OTS) -

Die Aktion „Schulstartplus!“ unterstützt Familien mit Schulkindern oder Lehrlingen bis einschließlich 24 Jahre, die im Dezember 2025 Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen haben. Für jedes Kind gibt es für das Sommersemester 150 Euro über die „Schulstart“-App zum Kauf von Schulartikeln, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Bekleidung.

„Die Aktion „Schulstartplus!“ erreicht gezielt jene Familien, die Unterstützung benötigen. Der Betrag von 150 Euro soll notwendige Anschaffungen für Schule oder Ausbildung ermöglichen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen allen Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern die gleichen Voraussetzungen für einen guten Start ins neue Schulsemester bieten“, betont Sozialministerin Korinna Schumann.

So funktioniert „Schulstartplus!“

Brief: Mitte März 2026 erhalten bezugsberechtigte Haushalte ein Verständigungsschreiben mit einem QR-Code. QR-Code scannen und Gutscheine freischalten: Zwischen 4. März 2026 und 30. Juni 2026 kann die Bezahlkarte durch Scannen des QR-Codes aktiviert werden. Der Bezug einer analogen Bezahlkarte ist bei Bedarf ab Mai möglich. Bezahlung im Geschäft: Das Guthaben von 150 Euro kann bis 31. Dezember 2026 österreichweit in ausgewählten Händlernetzwerken für Schulartikel, Lebensmittel, Hygieneartikel und Bekleidung eingelöst werden.

Die für die Bezahlung notwendige „Schulstart“-App kann im Apple Store und im Google Play Store von den bezugsberechtigten Personen heruntergeladen werden und ist in Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari/Farsi, Russisch, Serbisch, Französisch und Türkisch verfügbar. Auf der Webseite www.schulstart.gv.at stehen Informationen in acht Sprachen zur Aktion „Schulstartplus!“ und der „Schulstart“-App zur Verfügung.

Über die Aktion „Schulstartplus!“

Rund 50.000 Schüler:innen und Lehrlinge aus Familien mit Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug werden mit der Aktion „Schulstartplus!“ unterstützt. Seit 2025 werden die „Schulstart“-Aktionen digital umgesetzt. Die hohe Abholrate von rund 90 Prozent zeigt, dass die Aktion wirksam ist und dort ankommt, wo Unterstützung benötigt wird. Finanziert wird die Aktion „Schulstartplus!“ vom Sozialministerium.