Stermann und Grissemann begrüßen Benjamin Karl, Janine Flock und Lilian Klebow bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Stermann und Grissemann starten wie gewohnt hochkarätig in „DIE.NACHT“ und begrüßen in der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 3. März 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 – und vorab auf ORF ON – die frisch gebackenen Olympioniken Janine Flock und Benjamin Karl sowie die vielseitige Schauspielerin und Sängerin Lilian Klebow. Um 22.55 Uhr lassen „Maschek“ wieder die vergangenen Wochen Revue passieren. In Folge drei von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ spricht Nina Horowitz um 23.55 Uhr mit Scheidungsanwältin Helene Klaar über Streitereien, Untreue und viele weitere spannende Fragen des Liebens und des Lebens.

„DIE.NACHT“ am 3. März im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Doppelgold in „Willkommen Österreich“: Die Skeleton-Pilotin und frisch gebackene Olympiasiegerin Janine Flock kommt gemeinsam mit Snowboarder und Olympia-Goldmedaillist Benjamin Karl in den Marx Palast. Mit den „Willkommen Österreich“-Hosts Stermann und Grissemann sprechen die beiden über sportliche Herausforderungen, ihre Rollen als Fahnenträgerin und Fahnenträger bei der Schluss- bzw. Eröffnungszeremonie und geben Einblicke hinter die Kulissen der Olympischen Winterspiele. Während Benjamin Karl bereits 2022 bei den Winterspielen in Peking Gold holte und mit seinem heurigen Sieg aktuell den Rekord als ältester männlicher Gewinner einer Einzelgoldmedaille hält, steht Janine Flock zum ersten Mal am olympischen Stockerl. Warum sie sich mit dem Kopf voraus und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 145 Kilometern pro Stunde bäuchlings den Eiskanal hinunterstürzt, erzählt sie in der Sendung.

Auch Lilian Klebow hat einiges zu berichten. Aktuell steht die Schauspielerin und Sängerin in verschiedensten Projekten auf der Bühne, ob in einer Hommage an die große Künstlerin Hildegard Knef, im Musical „Jesus Christ Superstar“ oder in der Buchclub-Show „Hurra, wir lesen noch ...“ gemeinsam mit Teresa Vogl zum Weltfrauentag. Seit 20 Jahren ist die charismatische Münchnerin auch in ihrer Rolle als Penny Lanz in der ORF-Serie „Soko Donau“ im Fernsehen zu sehen. Ob sich der Dreh zur 21. Staffel der Erfolgsserie inzwischen mehr wie Heimkommen anfühlt, sich Klebow eher auf der Bühne oder vor der Kamera zu Hause fühlt und auf wie viele weitere Dekaden „Soko Donau“ mit Lilian Klebow man hoffen darf, verrät sie im „Willkommen-Österreich“-Talk.

„Maschek“ (um 22.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Auch in dieser Monatsrückschau von „Maschek“ sehen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel Szenen, die sonst niemand sieht. Man erfährt, dass die Regierung schon wieder eine neue Volksbefragung plant. Darauf reagiert die FPÖ verärgert und will ihrerseits mit der Regierung Schlitten fahren. Auch der Plan von Bildungsminister Wiederkehr, den Lateinunterricht durch Finanz- und KI-Unterricht zu ersetzen, lässt die Emotionen hochkochen. Da meldet sich sogar der ehemalige Nationalratspräsident Sobotka emotional zu Wort. Auch die Olympischen Spiele sehen „Maschek“ auf ihre ganz spezielle Art und haben eine ganz neue Disziplin entdeckt. Eine neue Partei wollen Exkanzler Kern und Ex-NEOS-Chef Strolz gründen, können sich aber nicht über den Vorsitz einigen. Und in der EU löst der albanische Ministerpräsident Edi Rama bei einem großen Gipfeltreffen ein neues Asylproblem und macht sich damit allseits beliebt. Für all diese bisher verborgenen Begebenheiten gilt auch in dieser Monatsausgabe wieder: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.