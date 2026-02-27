„Das Gespräch“ zum Thema „Unter Zugzwang: Schafft die Regierung den Befreiungsschlag?“

Wien (OTS) -

Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt steht die Bundesregierung massiv unter Druck: Teuerung, Budgetprobleme und Reformstau prägen die Debatte. Die Umfragen – vor allem für die zwei größeren Koalitionsparteien – sind schlecht, die Erwartungen hoch. Gelingt der Regierung der Befreiungsschlag? Was brauchen, was erwarten sich Bevölkerung und Wirtschaft? Kommt es endlich zu mutigen Entscheidungen, Reformen und einer spürbaren Entlastung? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 1. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Elisabeth Zehetner

Staatssekretärin, ÖVP

Michaela Schmidt

Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin, SPÖ

Gabriel Felbermayr

WIFO-Direktor

Thomas Hofer

Politikanalytiker