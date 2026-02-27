ORF-„Pressestunde“ mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

Wien (OTS) -

Am 3. März ist die erste Koalitionsregierung in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS ein Jahr im Amt. Der Weg dorthin war bekanntermaßen holprig und das erste Regierungsjahr reich an Herausforderungen, aber arm an Budget. Apropos: Am Doppelbudget 2027/2028 wird gearbeitet – ein Beschluss vor dem Sommer angestrebt. Was erwartet die Österreicher:innen da? Wie steht es um die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern? Erbschaftssteuer, Senkung der Lohnnebenkosten – an Diskussionsstoff fehlt es nicht. Und wie schaut die Wirtschaftsperspektive auf EU-Ebene aus, wenn das Lieblingswort des US-Präsidenten immer noch „Zölle“ ist? Zu dem und mehr ist Fiskalratspräsident Christoph Badelt am Sonntag, dem 1. März 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Gast in der „Pressestunde“. Die Fragen stellen Kathrin Gulnerits, „News“, und Simone Stribl, ORF.