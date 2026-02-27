  • 27.02.2026, 13:10:02
  • /
  • OTS0085

GRÜNE — TERMINE

Von 2. bis 8. März

Wien (OTS) - 

Montag, 02. März:

11:00 Uhr: Medienaktion der Klubobfrau Leonore Gewessler zu einem Jahr Bundesregierung
Ort: Vor dem Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Mittwoch, 04. März:

18:00 Uhr: Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt am EURO Qualifikationsspiel Österreich-Spanien des Handball Frauen Nationalteams teil
Ort: Sport Arena Wien, Spephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien

Donnerstag, 05. März:

18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am C3 Businesstalk teil – Anmeldung unter [email protected]
Ort: Managementclub, Kärntnerstraße 8, 1010 Wien,

19:30 Uhr: Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung des Elevate Festivals 2026 in Graz teil
Ort: Helmut List Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz

Freitag, 06.März:

19:00 Uhr, Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt am Amadeus Award 2026 teil
Ort: Marx-Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Samstag, 07. März:

15:00 Uhr Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Demo in Graz anlässlich des feministischen Kampftags teil
Ort: Europaplatz, 8020 Graz

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Grünen

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright