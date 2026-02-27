- 27.02.2026, 13:10:02
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- OTS0085
GRÜNE — TERMINE
Von 2. bis 8. März
Montag, 02. März:
11:00 Uhr: Medienaktion der Klubobfrau Leonore Gewessler zu einem Jahr Bundesregierung
Ort: Vor dem Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Mittwoch, 04. März:
18:00 Uhr: Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt am EURO Qualifikationsspiel Österreich-Spanien des Handball Frauen Nationalteams teil
Ort: Sport Arena Wien, Spephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien
Donnerstag, 05. März:
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am C3 Businesstalk teil – Anmeldung unter [email protected]
Ort: Managementclub, Kärntnerstraße 8, 1010 Wien,
19:30 Uhr: Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung des Elevate Festivals 2026 in Graz teil
Ort: Helmut List Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz
Freitag, 06.März:
19:00 Uhr, Stv.- Klubobann Werner Kogler nimmt am Amadeus Award 2026 teil
Ort: Marx-Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Samstag, 07. März:
15:00 Uhr Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Demo in Graz anlässlich des feministischen Kampftags teil
Ort: Europaplatz, 8020 Graz
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Die Grünen
E-Mail: [email protected]
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