Totschnig & Zehetner eröffnen Energiesparmesse Wels

Wien (OTS) -

Mit einem klaren Bekenntnis zu Energieeffizienz als kostengünstigstem Weg zu mehr Klimaschutz eröffneten Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Energie-Staatsekretärin Elisabeth Zehetner heute die Energiesparmesse Wels 2026. Die Messe zählt mit jährlich über 80.000 Fach- und Privatbesucherinnen und Privatbesucher zu den größten Plattformen Österreichs für erneuerbare Energie, energieeffiziente Gebäude und moderne Heizsysteme.



„Die günstigste Energie ist jene, die nicht verbraucht wird! Energie zu sparen ist daher der wirksamste Hebel für Klimaschutz und leistbare Energie“, betonte Norbert Totschnig in seiner Eröffnungsrede. Wer Energie und Ressourcen bewusster nutze, senke dauerhaft Kosten und stärke die Versorgungssicherheit von Haushalten, Gemeinden und Betrieben in ganz Österreich. „Hierbei geht es nicht um Verzicht, sondern um eine nachhaltige Transformation mit technologischem Fortschritt und Vernunft.“, so der Umwelt- und Klimaminister.



Leistbare Energie und Energieeffizienz gemeinsam denken

Ein zentrales Instrument dafür ist das Günstiger-Strom-Gesetz. „Wir entlasten die Menschen direkt bei den Stromkosten und schaffen gleichzeitig Planungssicherheit. Damit stellen wir sicher, dass die Energiewende nicht zur sozialen Frage wird, sondern für alle machbar bleibt. Wer Energie spart, soll profitieren und wer Unterstützung braucht, soll sie auch bekommen. Gleichzeitig schaffen wir stabile Rahmenbedingungen für den Ausbau der Netze, für erneuerbare Erzeugung und für Innovationen, die unseren Strommarkt zukunftsfit machen. Leistbarkeit heute und Effizienz für morgen gehen damit erstmals Hand in Hand.“, erklärte Staatssekretärin Elisabeth Zehetner im Energie-Talk.



Beratung und praktische Tipps von klimaaktiv

Wichtige Impulse liefert klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundes. Sie zeigt konkret, wie Energieeffizienz im Alltag, von Gemeinden und in Unternehmen umgesetzt werden kann – von hochwertigen Standards für Gebäude, Siedlungen und Quartiere über moderne Heizsysteme bis hin zu erneuerbarer Wärme und effizienter Mobilität. Nähere Informationen und Good-Practice-Beispiele: klimaaktiv.at/gemeinden , klimaaktiv.at/private bzw. klimaaktiv.at/unternehmen



Reparieren statt wegwerfen

Mit der Geräte-Retter-Prämie setzt die Bundesregierung zusätzlich auf Ressourcenschonung. „Wer repariert statt wegzuwerfen, spart Ressourcen, reduziert Elektroschrott und senkt den Energieverbrauch. Das entlastet Haushalte und Umwelt gleichermaßen“, so Norbert Totschnig.



Abschließend würdigte der Minister die Messe als zentrale Plattform für zukunftsfähige Energielösungen und betonte: „Eine nachhaltige Energiezukunft ist nicht nur notwendig, sondern auch leistbar. Die geeigneten Lösungen und Informationen dafür findet man hier.“ Die Energiesparmesse Wels findet noch bis 1. März 2026 statt. Sie gibt den Besucherinnen und Besuchern einen umfassenden Überblick darüber, wie sie ihren Energieverbrauch senken, Ressourcen schonen und Kosten reduzieren können. Zu Fragen rund um Klima und Energie, zu Förderungen und Energiegemeinschaften gibt es am klimaaktiv Stand Information und Beratung sowie ein Vortragsprogramm mit praxisnahen Inputs zu aktuellen Themen.



Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation in Österreich. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at