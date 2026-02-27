  • 27.02.2026, 12:42:32
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NEOS Wien / Hu zu Impfen in der Apotheke: „Weniger Bürokratie, mehr Gesundheitsschutz"

Die Bundesregierung macht Impfen in der Apotheke möglich. NEOS Wien begrüßen die Reform als längst überfälligen Schritt für eine bessere Gesundheitsversorgung.

Wien (OTS) - 

Wer sich impfen lassen will, muss bisher einen Umweg nehmen, der niemandem einleuchtet: Impfstoff in der Apotheke abholen, kühl lagern, Arzttermin vereinbaren, nochmal hin. Das kostet Zeit, Nerven und hält im schlimmsten Fall Menschen davon ab, sich überhaupt impfen zu lassen. „Als Apothekerin sehe ich täglich, wie viele an genau dieser Hürde scheitern.“, so Jing Hu, Gesundheitssprecherin der NEOS Wien.

Einfacher Zugang erhöht Durchimpfungsrate

Mit der Reform der Bundesregierung können Impfungen künftig direkt in der Apotheke durchgeführt werden. Der Weg über den Arzttermin entfällt, Impfen wird einfacher und schneller möglich.

„Apotheken sind die niederschwelligsten Gesundheitseinrichtungen, die wir haben. Sie sind in jedem Grätzl, haben lange Öffnungszeiten und brauchen keine Terminvereinbarung. Dass wir dieses Potenzial endlich nutzen, ist ein echter Fortschritt“, so Hu.

In vielen europäischen Ländern ist das Impfen in Apotheken längst Alltag – jetzt zieht Österreich nach. Gerade in einer Großstadt wie Wien schafft die Reform eine spürbare Entlastung für Patientinnen und Patienten und für das Gesundheitssystem und kann gleichzeitig die Durchimpfungsrate deutlich erhöhen.

Pinke Handschrift in der Gesundheitspolitik

„Gute Gesundheitspolitik macht den Zugang einfacher, nicht komplizierter. Diese Reform trägt eine klare pinke Handschrift und zeigt, was möglich ist, wenn man Versorgung vom Alltag der Menschen her denkt“, schließt Hu.

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