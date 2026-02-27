Impfen in Apotheken: Apothekerkammer begrüßt Schritt der Bundesregierung

Wien (OTS) -

Mit der heutigen Grundsatzentscheidung der Bundesregierung wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um den Zugang zu Impfungen für die Menschen deutlich zu erleichtern und die Durchimpfungsraten nachhaltig zu erhöhen. Damit liegen eine klare Ankündigung und ein konkreter Auftrag zur Umsetzung von Impfungen in Apotheken vor.

„Beim Impfangebot gilt das Prinzip: Je vielfältiger und wohnortnäher, desto besser für die Gesundheit der einzelnen Menschen und für das gesamte Gesundheitssystem. Apotheken verfügen über eine flächendeckende Infrastruktur in ganz Österreich, lange Öffnungszeiten und genießen hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Die Einbindung der Apothekerinnen und Apotheker in das Impfgeschehen ist daher ein logischer und sinnvoller Schritt, um die Durchimpfungsraten zu steigern und das bestehende Angebot von Ärztinnen und Ärzten sinnvoll, niederschwellig und serviceorientiert zu ergänzen. Die Apothekerschaft steht für die Umsetzung dieses wichtigen gesundheitspolitischen Vorhabens bereit“, betont Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Rund 3.000 Apothekerinnen und Apotheker haben bereits die erforderliche Impfausbildung auf höchstem internationalem Niveau erfolgreich absolviert. Internationale Erfahrungen zeigen, dass Impfangebote in Apotheken die Impfbereitschaft deutlich steigern.