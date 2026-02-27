  • 27.02.2026, 12:19:02
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FPÖ-Thau: „Rund 2.500 Bürger unterschrieben Petition ‚Nein zur Grünen Zone‘“

Blauer Total-Erfolg! Park-Abzocke wurde bisher verhindert

Mödling (OTS) - 

„Dank unserer Bürgerinitiative konnten wir eine Gebührenbelastung für unsere Bevölkerung erfolgreich verhindern. Rund 2.500 Unterschriften sind eine wirklich bemerkenswerte Zahl und somit ein starkes Signal“, zieht FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann StR NAbg. Harald Thau hochzufrieden Bilanz mit dem jetzigen Ende der Unterschriftenaktion.

Denn nach dem massiven Widerstand der Freiheitlichen und der FPÖ-Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“, welche auch von ÖVP und „WIR für Mödling“ unterstützt wurde, hat die rot-grüne Stadtregierung ihre Pläne zur Einführung einer Grünen Zone in Mödling verworfen.

„Wir werden auch weiterhin am Thema dranbleiben und mit aller Kraft versuchen, keine weiteren Änderungen der Blauen Zonen zuzulassen. Denn wir Freiheitliche stehen auf der Seite der Bevölkerung und erteilen der Abzocke der Mödlinger Bürger eine klare Absage“, schließt Harald Thau.

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