Allegria Resort Stegersbach setzt verstärkt auf Erlebnis-Events für Gäste und Region

Stegersbach (OTS) -

Das Allegria Resort Stegersbach baut sein Veranstaltungsangebot weiter aus und setzt verstärkt auf abwechslungsreiche Events rund um Therme, Hotel und Golf. Mit saisonalen Highlights wie dem Osterbazar, stimmungsvollen Eventsauna-Abenden, kulinarischen Specials und thematischen Erlebnisformaten schafft das Resort zusätzliche Anlässe für einen Besuch im Südburgenland.

Als beeindruckend komplettes Resort mit Therme, Hotel und Golfschaukel verbindet das Allegria Resort Stegersbach Erholung, Genuss und Aktivität auf einzigartige Weise. Die neuen Veranstaltungsformate erweitern dieses Angebot gezielt um besondere Erlebnisse – für Tagesgäste ebenso wie für Urlauber:innen.

Der Osterbazar am 1. und 2. April direkt in der Therme Stegersbach bringt regionale Aussteller:innen, Handwerkskunst und österliche Kulinarik ins Resort und schafft eine lebendige Plattform für Begegnung und Miteinander. Die beliebten Eventsauna-Abende sorgen mit thematischen Aufgüssen, stimmungsvoller Inszenierung und besonderen Show-Elementen für außergewöhnliche Wellness-Momente. Ergänzt wird das Programm durch weitere saisonale Veranstaltungen, die das Resort das ganze Jahr über mit Leben füllen.

Ziel ist es, Gästen immer wieder neue Impulse zu bieten – überraschend, unkompliziert und mit viel Liebe zum Detail.

Das Allegria Resort Stegersbach versteht sich dabei nicht nur als Ort der Erholung, sondern auch als lebendiger Treffpunkt für die Region.

Mit Therme · Hotel · Golf steht Besucher:innen ein umfassendes Freizeit- und Erholungsresort offen, das in Österreich einmalig ist. Die Veranstaltungen unterstreichen diesen Anspruch und schaffen zusätzliche Erlebnisqualität – für alle, die sagen:

Allegria Resort Stegersbach

Therme · Hotel · Golf

genau meins ...