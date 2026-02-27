Zehetner: Starke Winterhalbzeit unterstreicht Österreichs Attraktivität als Winterdestination im In- und Ausland

Wien (OTS) -

Die Tourismus-Wintersaison 2025/26 zeigt zur Halbzeit eine klare Aufwärtsentwicklung: 36,11 Millionen Nächtigungen zwischen November und Jänner bedeuten ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Jänner 2026 entwickelte sich mit 16,43 Millionen Nächtigungen äußerst dynamisch. Für Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ist das ein deutliches Signal: „Die starke Winterhalbzeit unterstreicht Österreichs Attraktivität als Winterdestination. Unsere Betriebe stehen für Qualität, Professionalität und Verlässlichkeit. Das schafft Vertrauen bei Gästen aus dem In- und Ausland.“

Internationale Nachfrage als Wachstumstreiber

Vor allem die internationale Nachfrage sorgt für zusätzlichen Schwung: Die Nächtigungen aus dem Ausland stiegen um 6,7 Prozent, allen voran aus Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Tschechien. Gleichzeitig legte auch der Inlandstourismus zu. „Österreich überzeugt international durch Qualität und Vielfalt. Gleichzeitig freut mich, dass auch der Inlandstourismus weiter wächst. Das zeigt, dass die Menschen unserem Angebot vertrauen und wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf Qualität und Wertschöpfung richtig liegen“, betont Zehetner.

Einheimischentarife: Tourismus braucht Rückhalt in den Regionen

Für die Staatssekretärin ist klar, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Rückhalt zusammengehören: „Tourismus funktioniert nur mit den Menschen vor Ort. In diesem Zusammenhang verweist sie auf den jüngsten Verhandlungserfolg auf EU-Ebene: „Mit dem einstimmigen Ratsbeschluss zur Evaluierung der Geoblocking-Verordnung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer rechtskonformen Lösung für Einheimischentarife gelungen. Vorteile für die regionale Bevölkerung seien kein Sonderrecht, sondern Ausdruck von Fairness: „Wer Gastfreundschaft lebt, soll auch spüren, dass sich der Erfolg des Tourismus positiv auf die eigene Lebensqualität auswirkt.“