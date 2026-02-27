Wien (OTS) -

Am 26. Februar 2026 setzte eine einzigartige Lauf-Aktion am Herbert-von-Karajan-Platz in Wien ein starkes Zeichen für Lungengesundheit. Initiiert wurde die Veranstaltung von MSD Österreich, die gemeinsam mit renommierten Profi-Sportler:innen und Gesundheitsexpert:innen die Bedeutung von Vorsorge und vor allem den Schutz vor Lungenentzündungen durch Pneumokokken in den Mittelpunkt stellte.

Bei Sonnenschein konnten Vorbeikommende und Interessierte gemeinsam mit den österreichischen Masters-Läufer:innen Andreas Berger und Karmella Michlfeit aktiv werden. Die beiden erfolgreichen Leichtathlet:innen zeigten eindrucksvoll, dass Bewegung und Gesundheitsvorsorge in jedem Alter möglich sind: „Um mich fit zu halten, bewege ich mich viel. Dafür muss ich gesund bleiben" , sagt Karmella Michlfeit. Andreas Berger hebt hervor, dass regelmäßige Bewegung und Aktivität in jedem Lebensabschnitt von Bedeutung sind. Er stellt klar: „Das Alter sollte nicht als Grund für Inaktivität betrachtet werden. Der Körper will gefordert werden mit Kraft, Schnelligkeit und Intensität. Wer seinen Körper fordert, stärkt auch seinen Geist. Daher bewegt euch."

Moderiert wurde die Veranstaltung von Andy Marek.

Gemeinsam gegen Lungenentzündung

„Gesunde Atemwege sind die Grundlage für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Darum setzen wir im Bereich der Lungengesundheit neben medizinischer Behandlung von vornherein sehr stark auf Prävention. Dazu zählt die mittlerweile kostenlose Pneumokokken-Impfung für bestimmte Zielgruppen. Die Österreichische Gesundheitskasse möchte den Zugang zu solchen Schutzmöglichkeiten niederschwellig ermöglichen. Das haben wir im letzten Jahr mit der kostenlosen Impfung für Menschen ab 60 bzw. mit Risikofaktoren geschafft. Denn Lungengesundheit ist die Voraussetzung dafür, dass uns im Alltag nicht die Luft ausgeht" , erklärt Peter McDonald, Vorsitzender des Verwaltungsrates der ÖGK.

„Prävention ist das Zauberwort für ein gesundes und fittes Altwerden. Bewegung, gesunde Ernährung und geistige Fitness sind die Grundvoraussetzungen. Aber auch impfen kann helfen. Deshalb habe ich dafür gekämpft, dass die Impfung gegen Pneumokokken ab 60 gratis ist. Denn Lungengesundheit ist entscheidend, um mobil, selbstständig und aktiv zu bleiben" , betont Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds.

„Die Kostenübernahme für diese Impfung ist ein Meilenstein in der österreichischen Gesundheitspolitik. Jahrelang wurden gegen schwere Erkrankungen kostenlose Impfungen gefordert, endlich gibt es gegen einige Erkrankungen bei Erwachsenen diese Möglichkeit" , ergänzt Elisabeth Pittermann, Gesundheitssprecherin des Pensionistenverband Österreichs.

Pneumokokken: Gefährliche Erreger

Pneumokokken sind Bakterien, die schwere Infektionen wie Lungenentzündung oder Hirnhautentzündung auslösen können und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sind oder einen Krankenhausaufenthalt nötig machen.

Vorsorge kann Leben retten: Pneumokokken-Impfung jetzt kostenfrei verfügbar

Eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung ist die Pneumokokken-Impfung. Seit November 2025 ist sie in Österreich für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikogruppen ab 18 Jahren im öffentlichen Impfprogramm kostenfrei erhältlich. „Als Spitalsmediziner betone ich: Die Pneumokokkenimpfung kann älteren Menschen wirksamen Schutz vor schweren Erkrankungen wie Lungenentzündung und Blutvergiftung bieten“ , betont Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, Wien und Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie.

Wissen schützt: Aufklärung und Information als Schlüssel zur Prävention

Im Zuge der Veranstaltung wurde umfassend darüber informiert, wie Pneumokokken übertragen werden, welche Symptome bei einer Infektion auftreten können und welche Personengruppen besonders gefährdet sind.

Weiterführende Informationen rund um das Thema Pneumokokken und Schutzmöglichkeiten finden Sie hier: https://www.gesundheit-im-blick.at/pneumokokken/

Über MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 72.000 Mitarbeiter: innen.

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AT-NON-03423, 02/2026