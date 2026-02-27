Wie zufrieden ist die Bevölkerung mit der Arbeit der Parteichefs?„Aktuell: Die Woche“ diesen Freitag bei ATV & JOYN

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. 500 wahlberechtigte Österreicher:innen wurden in einer Feldarbeit von 23. bis 26. Februar 2026 online befragt: „Wie zufrieden sind Sie mit der politischen Arbeit der Parteichefs?“



Die Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV ergibt eine vorwiegende Unzufriedenheit der Gesamtbevölkerung gegenüber der Arbeit der Parteichefs. 60 Prozent sind „eher nicht“ bzw. „gar nicht“ mit der Arbeit von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker zufrieden, mit 62 Prozent zeigt sich die Bevölkerung mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger unzufrieden, 66 Prozent sind es bei GRÜNE-Chefin Leonore Gewessler. Am unzufriedensten sind die Österreicher:innen mit 69 Prozent mit der Arbeit von SPÖ-Chef Andreas Babler. 58 Prozent zeigen sich gegenüber der Arbeit von FPÖ-Chef Herbert Kickl unzufrieden.



Einheitliches Bild innerhalb der Wählerschaften: Am besten schneiden die Parteichefs bei ihren eigenen Wähler:innen ab. So sind 88 Prozent der FPÖ-Wähler:innen „sehr“ bzw. „eher“ mit der Arbeit von Herbert Kickl zufrieden. 87 Prozent der ÖVP-Wähler:innen stimmen für eine Zufriedenheit mit Christian Stocker, 81 Prozent der SPÖ-Wähler:innen stehen positiv hinter der Arbeit von Andreas Babler, 91 Prozent der NEOS-Wähler:innen sehen die Arbeit von Beate Meinl-Reisinger als positiv und 92 Prozent der GRÜNE-Wählerschaft sprechen sich für die Zufriedenheit mit Leonore Gewesslers Arbeit aus. Während die Stimmung von den Konkurrenz-Parteien ausgeglichener scheint, sticht vor allem die Einstellung der FPÖ-Wählerschaft gegenüber den anderen Parlaments-Parteien hervor: Sie sind durchwegs „eher nicht“ bzw. „gar nicht“ mit der Arbeit den anderen Parteichefs zufrieden: 64 Prozent bei Christian Stocker, 92 Prozent bei Andreas Babler, 91 Prozent bei Beate Meinl-Reisinger und 90 Prozent bei Leonore Gewessler.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die Bewertungen aller Parteispitzen sind insgesamt negativ, mit klar polarisierten Lagern – Blau gegen alle anderen. Zustimmung gibt es fast nur im eigenen Wählersegment, darüber hinaus fehlt vielen Parteichefs die Breitenakzeptanz. Politisch bedeutet das: Die Parteichefs haben ein Reichweitenproblem. Wer über die eigene Anhängerschaft hinaus überzeugen will, muss deutlich stärker integrieren statt mobilisieren.“