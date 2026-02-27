- 27.02.2026, 11:06:34
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AVISO PK: Expertinnen mahnen jetzt eine Versachlichung der Lehrplandiskussion ein
Die Initiative "Medienbildung. Jetzt" stellt sich vor.
Die Lehrplandiskussionen in den vergangenen Wochen wurden emotional diskutiert - aber vor allem darüber, welche Fächer gekürzt werden sollen. Zu wenig Fokus wurde hingegen daraufgelegt, warum Medienbildung ein eigenes Schulfach für die AHS-Oberstufe werden soll. Viel wird über Altersbeschränkungen im Social Media-Bereich diskutiert - aber niemand macht sich Gedanken darüber, wie unsere Jugend auf die Herausforderungen im Social Media-Bereich vorbereitet werden soll. Gefahren von psychischen Belastungen über Desinformation bis hin zur Radikalisierung lauern im Netz - junge Menschen müssen lernen, sich sicher und kritisch in der digitalen Welt zu bewegen.
Was die Initiative "Medienbildung. Jetzt" antreibt und welche Ziele sie verfolgt erläutern:
Béa Pall, Psychotherapeutin und Präsidiumsmitglied es Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP)
Christian Swertz, Universitätsprofessor für Medienpädagogik
Kenan Güngör, Soziologe, Autor und Berater für migrationsgeprägten gesellschaftlichen Wandel und Gründer des Beratungsunternehmens [think.difference]
Alexander Zach, Unternehmer und Koordinator der Initiative “Medienbildung. Jetzt”
Weitere TeilnehmerInnen sind angefragt.
Wann: Dienstag, 3. März 9:30 Uhr
Wo: Education Lab, Maderstraße 1, 1040 Wien
(Eingang Lothringerstraße)
Anmeldungen unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, [email protected]
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