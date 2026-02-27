AVISO PK: Expertinnen mahnen jetzt eine Versachlichung der Lehrplandiskussion ein

Wien (OTS) -

Die Lehrplandiskussionen in den vergangenen Wochen wurden emotional diskutiert - aber vor allem darüber, welche Fächer gekürzt werden sollen. Zu wenig Fokus wurde hingegen daraufgelegt, warum Medienbildung ein eigenes Schulfach für die AHS-Oberstufe werden soll. Viel wird über Altersbeschränkungen im Social Media-Bereich diskutiert - aber niemand macht sich Gedanken darüber, wie unsere Jugend auf die Herausforderungen im Social Media-Bereich vorbereitet werden soll. Gefahren von psychischen Belastungen über Desinformation bis hin zur Radikalisierung lauern im Netz - junge Menschen müssen lernen, sich sicher und kritisch in der digitalen Welt zu bewegen.

Was die Initiative "Medienbildung. Jetzt" antreibt und welche Ziele sie verfolgt erläutern:

Béa Pall, Psychotherapeutin und Präsidiumsmitglied es Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP)

Christian Swertz, Universitätsprofessor für Medienpädagogik

Kenan Güngör, Soziologe, Autor und Berater für migrationsgeprägten gesellschaftlichen Wandel und Gründer des Beratungsunternehmens [think.difference]

Alexander Zach, Unternehmer und Koordinator der Initiative “Medienbildung. Jetzt”

Weitere TeilnehmerInnen sind angefragt.

Wann: Dienstag, 3. März 9:30 Uhr

Wo: Education Lab, Maderstraße 1, 1040 Wien

(Eingang Lothringerstraße)

Anmeldungen unter: [email protected]