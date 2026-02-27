- 27.02.2026, 10:45:33
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ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Vorarlberg stehen fest
Das fünfte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am 26. Februar 2026 im ORF-Landesstudio Vorarlberg vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF Vorarlberg Landesdirektor Markus Klement.
Das sind die Gewinner:innen für Vorarlberg:
Kategorie YoungStars
1. Platz: Nora Alvarez Sanchez
BG Dornbirn
Spanisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen
2. Platz: Lea Gajdosova
BG Dornbirn
Slowakisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zwischen Fake und Wahrheit – Wem können wir glauben?
Kategorie SPEECH MASTERS
1. Platz: Laura Ischepp
Collegium Bernardi Mehrerau
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen
2. Platz: Marie Sophie Ganeva
BG Dornbirn
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Online. Offline. Echt?
3. Platz: Melek Aytekin
HAK Bregenz
Türkisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zukunft Europa – Reden. Handeln. Mitgestalten.
Das nächste SPEECH OFF findet am Dienstag, dem 3. März 2026, im ORF-Landesstudio Salzburg statt.
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