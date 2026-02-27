ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Vorarlberg stehen fest

Wien (OTS) -

Das fünfte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am 26. Februar 2026 im ORF-Landesstudio Vorarlberg vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF Vorarlberg Landesdirektor Markus Klement.

Das sind die Gewinner:innen für Vorarlberg:

Kategorie YoungStars

1. Platz: Nora Alvarez Sanchez

BG Dornbirn

Spanisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

2. Platz: Lea Gajdosova

BG Dornbirn

Slowakisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Zwischen Fake und Wahrheit – Wem können wir glauben?

Kategorie SPEECH MASTERS

1. Platz: Laura Ischepp

Collegium Bernardi Mehrerau

Englisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

2. ⁠Platz: Marie Sophie Ganeva

BG Dornbirn

Englisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Online. Offline. Echt?

3. Platz: ⁠Melek Aytekin

HAK Bregenz

Türkisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Zukunft Europa – Reden. Handeln. Mitgestalten.

Das nächste SPEECH OFF findet am Dienstag, dem 3. März 2026, im ORF-Landesstudio Salzburg statt.