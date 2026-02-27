  • 27.02.2026, 10:45:33
  • /
  • OTS0052

ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Vorarlberg stehen fest

Wien (OTS) - 

Das fünfte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am 26. Februar 2026 im ORF-Landesstudio Vorarlberg vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF Vorarlberg Landesdirektor Markus Klement.

Das sind die Gewinner:innen für Vorarlberg:

Kategorie YoungStars

1. Platz: Nora Alvarez Sanchez
BG Dornbirn
Spanisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

2. Platz: Lea Gajdosova
BG Dornbirn
Slowakisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zwischen Fake und Wahrheit – Wem können wir glauben?

Kategorie SPEECH MASTERS

1. Platz: Laura Ischepp
Collegium Bernardi Mehrerau
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

2. ⁠Platz: Marie Sophie Ganeva
BG Dornbirn
Englisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Online. Offline. Echt?

3. Platz: ⁠Melek Aytekin
HAK Bregenz
Türkisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zukunft Europa – Reden. Handeln. Mitgestalten.

Das nächste SPEECH OFF findet am Dienstag, dem 3. März 2026, im ORF-Landesstudio Salzburg statt.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright