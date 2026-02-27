  • 27.02.2026, 10:17:02
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Valle Venia präsentiert neuen Song von LPS featuring Lara: Where will it take me

LPS feat. Lara - Where will it take me // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/61013 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Neustadt an der Weinstraße (OTS) - 

Der Song beschreibt die Herausforderung, auf sich selbst gestellt, mit Zuversicht den eigenen Werten folgend, sich dem Fluss anzuvertrauen.

In einer Zeit, in der sich scheinbar alles aufzulösen beginnt, in der mehr denn je eine Orientierungslosigkeit Raum greift und in der man Dinge zum Festhalten sucht kann Gewissheit in der Ungewissheit gefunden werden.

Die authentische Interpretation durch die Persönlichkeit von Lara mit ihrer facettenreichen Stimme vermittelt Vertrauen darauf, einen Weg zu finden für sich und andere.

In der gesichtslosen, lauten Menge, in der Blicke nicht erwidert und Berührungen nicht empfunden werden, wird man von einer unsichtbaren Hand weggezogen.

Man ist auf sich allein gestellt, aber irgendwo gibt es ein Licht und eine Hoffnung die leitet, wenn sich der Nebel lichtet und man sich in der Gewissheit wiederfindet, jemandem zu begegnen, der: "Can read my mind and my Soul".

Unsichtbar verbunden, über Zeit und Raum hinweg, steht dieser Weg offen.

Multilink: https://valevenia.lnk.to/wherewillittakeme

Youtube : https://youtu.be/0MVTgXO2E_M

Website : www.valle-venia.com

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