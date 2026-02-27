Vorsitzwechsel in der Jungen Industrie Bundesorganisation – Kontinuität durch Wiener Vertretung

Wien (OTS) -

Im Rahmen der jüngsten Bundesvorstandsklausur wurde der neue Bundesvorstand gewählt. Eduard Fröschl, bislang Vorsitzender der Jungen Industrie Tirol, übernimmt künftig den Vorsitz auf Bundesebene. Lennart Braun, Vorsitzender der JI-Landesgruppe Oberösterreich, wurde als einer der beiden stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.

Außerdem geht mit der Wahl ein Signal für Kontinuität und Stabilität einher: Der Vorsitzende der Wiener Landesgruppe, Maximilian Nimmervoll, wurde erneut zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt und setzt damit seine Amtszeit auf Bundesebene fort.

Maximilian Nimmervoll unterstreicht die Bedeutung der bundesweiten Zusammenarbeit:

„Die starke Vernetzung zwischen Bundes- und Landesebene ist eine zentrale Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg. Ich freue mich, weiterhin Verantwortung auf Bundesebene übernehmen zu dürfen.“

Mit der neuen Zusammensetzung setzt die Organisation auf eine ausgewogene Verbindung aus Erneuerung und bewährter Erfahrung. Ziel bleibt es, die Rolle der Jungen Industrie als Impulsgeber für wirtschaftspolitische Zukunftsthemen weiter zu stärken und die inhaltliche Arbeit zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Ein Foto (Copyright: Stefan Simonovic) des neuen Bundesvorsitzteams finden Sie hier.