Finanzbildung mit Zukunft: Umwelt und Klima als Teil der Finanzbildung

Wien (OTS) -

Ob Girokonto, Fonds oder Kredite: Finanzentscheidungen begleiten uns täglich und haben oft mehr Einfluss auf Umwelt und Klima, als auf den ersten Blick sichtbar wird. Wer sein Geld nachhaltig anlegt und bewusst auf umweltfreundliche Finanzprodukte achtet, kann Innovationen fördern und so einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Das BMF und das BMLUK haben nun einen Leitfaden und eine Video-Serie dazu veröffentlicht.



Mit dem neuen Leitfaden und der Social-Media-Video-Serie machen das Bundesministerium für Umwelt und Klima (BMLUK) und das Bundesministerium für Finanzen (BMF) nachhaltige Finanzbildung für alle zugänglich.



„Finanzbildung beinhaltet mehr als zu verstehen, wie man richtig Sparen, Investieren oder für die Zukunft vorsorgen kann. Denn finanzielle Entscheidungen können auch Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben. Nur wenn wir wissen, worauf wir achten können – zum Beispiel bei nachhaltigen Geldanlagen oder grünen Sparprodukten – wird Green Finance für alle verständlich und nutzbar. Es freut uns, dass wir in enger Kooperation mit dem BMF praxisnahe Angebote geschaffen haben und so das Bewusstsein für grüne Finanzbildung stärken können“, so Klima- und Umweltminister Norbert Totschnig.



„Finanzbildung ist eine Schlüsselkompetenz fürs Leben, denn wer seine Finanzen versteht, trifft bessere Entscheidungen. Mit einer neuen Social-Media-Video-Serie wollen wir auf ansprechende Weise Finanzbildungsinhalte noch stärker verbreiten. Die Videos geben einen Überblick, wie sich nachhaltige Geldentscheidungen und Umweltbewusstsein sinnvoll verbinden lassen – vom ersten Sparbuch über die Altersvorsorge bis zur Auswahl von Investmentmöglichkeiten“, so Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.



Leitfaden für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Video-Serie für junge Menschen

Insgesamt hat die Bevölkerung in Österreich eine überwiegend positive Einstellung zu nachhaltigen Finanzprodukten sowie nachhaltig orientierten Finanzunternehmen. Das bestätigt auch eine Analyse der OeNB (2024). Mehr als die Hälfte der Befragten (59 Prozent) haben angegeben, dass sie Finanzunternehmen mit klaren umweltfreundlichen und ethischen Standpunkten bevorzugen. Auf der anderen Seite gibt es noch Wissenslücken zum Thema – genau hier kann die grüne Finanzbildung mit gezielten Maßnahmen ansetzen. Mit dem Leitfaden „Finanzbildung trifft Klima und Umwelt“ nehmen das BMF und das BMLUK den Zusammenhang von Nachhaltigkeit, Klima und privaten Finanzentscheidungen strukturiert in den Blick. Das Projekt wurde gemeinsam mit relevanten Stakeholdern im Bereich der Finanzbildung umgesetzt. Der Leitfaden richtet sich an Anbieter von Finanzbildungsmaßnahmen: Lehrende, Beratungsstellen, Vereine, aber auch Unternehmen oder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren – überall dort, wo Menschen grundlegende Finanzentscheidungen treffen oder lernen. Er bietet dazu wertvolle Inputs und weiterführende Links.



Auch für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen wurde eine Maßnahme umgesetzt: Mehrere Kurzvideos (Instagram-Reels bzw. YouTube Shorts) rund um das Thema Green Finance vermitteln, was der Zusammenhang zwischen Klima und Finanzwelt ist, welche grünen Finanzprodukte es gibt und wie man nachhaltigere Finanzentscheidungen treffen kann.



Nationale Finanzbildungsstrategie

Diese Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern und im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich erarbeitet. Eines der Ziele der Nationalen Finanzbildungsstrategie ist, unterschiedliche Akteure im Finanzbildungsbereich zusammenzubringen und gemeinsam an der Stärkung der Finanzbildung zu arbeiten. Das Finanznavi (finanznavi.gv.at), der kostenlose, digitale Wegweiser für Finanzentscheidungen, bündelt über 200 Bildungsangebote, die unter dem Dach der Nationalen Finanzbildungsstrategie laufen. Auch der Leitfaden und die Social-Media-Videoserie sind unter den Bildungsangeboten auf dem Finanznavi hier zu finden: https://finanznavi.gv.at/jetzt-loslegen/bildungsangebote



Weiterführende Informationen

Bmluk.gv.at/green-finance