Björn Steiger Award für internationales Drohnenprojekt von ÖAMTC-Flugrettung, ANWB und TCS

Wien (OTS) -

Große Anerkennung für ein zukunftsweisendes Gemeinschaftsprojekt in der Notfallversorgung: Das Drohnenprojekt von ÖAMTC-Flugrettung, ANWB Medical Air Assistance (Niederlande) und des Touring Club Schweiz wurde in Berlin mit dem Björn Steiger Award in den Kategorien Technik und Forschung ausgezeichnet. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung würdigte die Björn Steiger Stiftung herausragende Projekte, innovative Forschung und technologische Entwicklungen im Rettungswesen. Das grenzüberschreitende Drohnenvorhaben überzeugte insbesondere durch seinen praxisnahen Ansatz und sein großes Potenzial für die präklinische Notfallversorgung.

Ziel der gebündelten Expertise der drei in ihrem jeweiligen Land führenden Mobilitätsclubs ist es, Drohnen als ergänzende Einsatzmittel im Rettungsdienst zu etablieren. Im Fokus steht der schnelle Transport medizinischer Güter, etwa Medikamente, Blutkonserven oder Defibrillatoren, in schwer erreichbare Regionen oder bei besonders zeitkritischen Notfällen. "Die Notfallversorgung aus der Luft wird künftig ein intelligentes Zusammenspiel verschiedener Systeme sein. Unbemannte Luftfahrzeuge können in bestimmten Szenarien einen entscheidenden Unterschied machen und Leben retten", betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. "Der Björn Steiger Award unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Projekts und bestätigt unseren Innovationskurs. Die enge Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg zeigt, was möglich ist, wenn wir technologische Kompetenz, operative Erfahrung und rechtliche Expertise bündeln."

Im Rahmen des Projekts wurden bereits Testflüge unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführt, darunter auch grenzüberschreitende Missionen. Die Kooperation vereint die Innovationskraft dreier Organisationen und steht beispielhaft für eine moderne, vernetzte Notfallversorgung, bei der nationale Grenzen zunehmend an Bedeutung verlieren.

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