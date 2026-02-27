Design in Transition: Lights of Vienna startet Design-Talk-Reihe und neues Magazin

Wien (OTS) -

Design ist mehr als Form. Mehr als Funktion. Und längst mehr als ein Nischenthema. Mit der neuen Plattform „Design in Transition“ setzt der Wiener Leuchtenhersteller Lights of Vienna ein klares Zeichen zur Stärkung des Designdiskurses in Österreich.

Die neue Talkreihe, die künftig dreimal jährlich stattfinden wird, bringt Kreativszene, Wirtschaft und Medien zusammen. Sie versteht sich als offene Bühne für interdisziplinären Austausch – mit dem Anspruch, Design als kulturelle und gesellschaftliche Kraft neu zu positionieren.

Erfolgreicher Auftakt der Designtalk-Reihe in der Kunsthalle am Karlsplatz

Zum Auftakt der neuen Talkreihe lud Alexander Oborny, Geschäftsführer von Lights of Vienna, am 24. Februar 2026 in die Kunsthalle am Wiener Karlsplatz. Zahlreiche Vertreter:innen aus Kreativszene, Wirtschaft und Medien folgten der Einladung.

In seinem Eingangsstatement erläutert Alexander Oborny die Motivation hinter der Initiative: „Mit ‚Design in Transition‘ schaffen wir einen öffentlichen Raum für Design als kulturelle Praxis. Design prägt unsere Alltagskultur und ist verantwortlich dafür, wie wir leben und arbeiten. Diese Plattform soll den Designdiskurs in Österreich stärken und Gestaltung als relevanten kulturellen Faktor sichtbar machen.“

Magazin als kuratierte Stimme für Design und Architektur

Parallel zur Eventreihe lanciert das Unternehmen ein eigenes Magazin – als gedruckte, kuratierte Plattform für zeitgenössische Positionen in Design und Architektur.

Sabine Mitterbacher, Marketingleiterin von Lights of Vienna, formuliert den Anspruch klar:

„Das Magazin vermittelt kreative Haltungen. Es gibt jungen Designer:innen Sichtbarkeit und lädt etablierte Persönlichkeiten ein, ihre Perspektiven zu teilen.“

Das Magazin ergänzt die Talkreihe inhaltlich und versteht sich als Raum für Geschichten, Reflexion und Inspiration.

Design-Talk mit Alice Stori Liechtenstein und Erich Bernard

Im Zentrum des Abends stand der erste Design-Talk unter dem Titel „Designing Meaning“. Moderiert von Journalist Stephan Hilpold diskutierten Alice Stori Liechtenstein, Kuratorin und Direktorin von Schloss Hollenegg für Design, sowie Erich Bernard, Gründer und Geschäftsführer von BWM Designers & Architect, über Narrative im Entwurfsprozess – und über Verantwortung im Design.

Alice Stori Liechtenstein bringt es auf den Punkt:

„Wird Storytelling erst am Ende übergestülpt, bleibt es oberflächlich. Ist es von Anfang an Teil des Konzepts – und impliziert soziale Verantwortung, was eigentlich selbstverständlich sein sollte –, entsteht Authentizität.“

Erich Bernard unterstreicht:

„Die Entwicklung eines Narrativs ist die eigentliche Arbeit eines Entwurfs. Doch davor steht die Recherche. Sie ist das Wichtigste im Designprozess – aus ihr entsteht die Story für das Konzept.“

Beide eint die Überzeugung, dass Design keine Emotionen erzeugt, sondern Räume schafft, in denen Emotion entstehen kann – etwa durch bewusst gesetztes Licht, das Atmosphäre formt.

Design-Plattform mit Anspruch und breiter Resonanz

Unter den Gästen befanden sich Vertreter:innen aus Medien, Design, Kultur und Wirtschaft – darunter ORF-Kulturchef Martin Traxl, Geschäftsführerin PR International Gloria Traxl, Designaustria-Geschäftsführerin Elli Schindler, Vienna Design Week-Geschäftsführer Gabriel Roland, Director Creative Industries Elisabeth Noever-Ginthör, Medienmanager Hans Mahr, Künstlermanager Christoph Waltenberger, Burgschauspielerin Safira Robens, Designer Tino Valentinitsch, Designerin Anelia Peschev, Designerin Karin Binder, Designer Patrick Rampelotto, Tänzerin und Schauspielerin Rebecca Horner, Interior Architect Caroline Thurn und Taxis und Geschäftsführerin brand:unit Ulrike Tschabitzer-Handler, sowie zahlreiche Designer:innen und Kreativschaffende.

Die Konzeption des Magazins sowie der Veranstaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit brand:unit.