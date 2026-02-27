  • 27.02.2026, 08:30:33
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PRESSEEINLADUNG: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende

Österreichweit einzigartig: Gutmann präsentiert den neuen „Happy Hour“-Tarif – kostenfreier Strom zu ausgewählten Zeiten, innovative Anreize für nachhaltigen Verbrauch, Entlastung der Haushaltsbudgets.
Innsbruck (OTS) - 

PRESSEEINLADUNG

PK: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende

PRESSEEINLADUNG: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende ***SPERRVERMERK: 27.02. 10 UHR***

Jetzt Liveübertragung: https://vimeo.com/event/5740933

Österreichweit einzigartig: Gutmann präsentiert den neuen „Happy Hour“-Tarif – kostenfreier Strom zu ausgewählten Zeiten, innovative Anreize für nachhaltigen Verbrauch, Entlastung der Haushaltsbudgets. Die Gutmann GmbH, Österreichs größter privater Energieanbieter, stellt am Freitag, den 27. Februar 2026, ein neuartiges Strompreismodell vor, das mit April 2026 auf den Markt kommen und in ganz Österreich für Aufsehen sorgen wird. Der neue Tarif richtet sich insbesondere an die privaten Haushalte und soll neue Impulse für eine noch effizientere Energienutzung auch im Bereich der Gewerbekunden bringen. Die genauen Details werden im Rahmen des Pressegesprächs präsentiert.

Datum: 27.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://vimeo.com/event/5740933

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[Freitag, 27.02.2026, 10:00]

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