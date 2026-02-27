- 27.02.2026, 08:30:33
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PRESSEEINLADUNG: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende
PRESSEEINLADUNG
PK: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende
PRESSEEINLADUNG: Gutmann startet „Happy Hour“-Tarif: Kostenloser Sonnenstrom am Wochenende ***SPERRVERMERK: 27.02. 10 UHR***
Jetzt Liveübertragung: https://vimeo.com/event/5740933
Österreichweit einzigartig: Gutmann präsentiert den neuen „Happy Hour“-Tarif – kostenfreier Strom zu ausgewählten Zeiten, innovative Anreize für nachhaltigen Verbrauch, Entlastung der Haushaltsbudgets. Die Gutmann GmbH, Österreichs größter privater Energieanbieter, stellt am Freitag, den 27. Februar 2026, ein neuartiges Strompreismodell vor, das mit April 2026 auf den Markt kommen und in ganz Österreich für Aufsehen sorgen wird. Der neue Tarif richtet sich insbesondere an die privaten Haushalte und soll neue Impulse für eine noch effizientere Energienutzung auch im Bereich der Gewerbekunden bringen. Die genauen Details werden im Rahmen des Pressegesprächs präsentiert.
Datum: 27.02.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Online
Rückfragen & Kontakt
ProMedia Kommunikation
Andreas Taschler, BA
Telefon: 0664 88 53 93 99
E-Mail: [email protected]
Website: https://newsroom.pr
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