„Hungry for More“: Tim Mälzer und Lukas Mraz erkunden Genussmetropole Wien

Wien (OTS) -

Mit seiner neuen Folge „Hungry for More“ setzt der WienTourismus einen weiteren Impuls für Wiens internationale Positionierung als Foodie-Metropole. Dieses Mal führt Sternekoch Lukas Mraz TV-Star Tim Mälzer zu seinen kulinarischen Lieblingsorten. Authentisch, unverwechselbar und mit viel Wiener Schmäh zeigt der Guide-Michelin-Koch Mraz seinem Freund Wien aus einer Perspektive, die so in keinem Reiseführer steht: dort, wo Köch:innen selbst essen, genießen und Inspiration finden.

Auf dem kulinarischen Streifzug der neuen Folge „Hungry for More – Love at First Bite“ liegen Stationen wie die Cucina Itameshi, die Rundbar, das Ostwind, das Salzamt sowie das traditionsreiche Café Anzengruber. Zwischen Italo-Japan-Fusion, zeitgenössischer Barkultur, asiatischen Einflüssen und Wiener Kaffeehausatmosphäre entsteht so ein kulinarisches Stadtporträt, das persönliche Handschrift und kosmopolitische Vielfalt vereint.

Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus

„Mit ‚Hungry for More‘ zeigen wir die Bundeshauptstadt als internationale Genussmetropole mit Haltung, Charakter und unverwechselbarer Identität. Wien ist die einzige Stadt der Welt, die Namensgeberin eines eigenständigen Speisenstils ist: der Wiener Küche. Gleichzeitig bündelt die Stadt mehr als ein Drittel der österreichischen Gastro-Beschäftigten sowie ein Drittel der gastronomischen Wertschöpfung des Landes. In Wien verschmelzen Tradition, Innovation und individuelle Handschrift – genau diese Mischung prägt unser Themenjahr 2026 ,Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter‘ und positioniert die Stadt weltweit als inspirierende Food-Destination.“

Gastroszene international positioniert

Die neue Folge „Hungry for More“ fügt sich nahtlos in das Themenjahr 2026 „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“ ein. Mehr als 500 Gastrobetriebe werden in der City Guide App ivie vorgestellt –„Wirtshaus & Beisl Guide“ inklusive. Auf wien.info gibt es einen umfangreichen, eigens kuratierten Überblick über die kulinarische Vielfalt Wiens in 12 Sprachen. Zusätzlich profitieren Inhaber:innen der Vienna City Card – Wiens offizieller Gästekarte – von 20 Prozent Ermäßigung in zahlreichen Partnerrestaurants. „Die Wiener Küche prägt Identität und Atmosphäre der Stadt. 2026 geben wir Wiener Betrieben eine internationale Bühne und präsentieren die Vielfalt der Stadt – authentisch, aber nicht provinziell, weltoffen, aber nicht verwechselbar. Wir richten die Scheinwerfer auf die gesamte kulinarische Opulenz, von der Spitzengastronomie bis zum Wiener Würstelstand. Dafür holen wir Multiplikator:innen aus aller Welt nach Wien, führen internationale Mediengruppen zu 63 Partnerbetrieben und stärken damit jene, die täglich für Qualität und Innovation sorgen“, so Kettner.

Wiener Küche weltweit ein Hit

Internationale Rankings und Auszeichnungen unterstreichen Wiens kulinarische Strahlkraft und Relevanz über die Landesgrenze hinweg: In den „100 Best Food Cities“ von TasteAtlas rangiert Wien auf Platz acht weltweit. Guide Michelin führt Wien als eine von nur drei europäischen Städten – neben Amsterdam und Bath – in seiner Liste der „Exciting Foodie Destinations 2025“. Aktuell sind 14 Wiener Betriebe mit Michelin-Sternen ausgezeichnet; als einzige Destination Österreichs verfügt Wien zudem über zwei Drei-Sterne-Restaurants: das Steirereck im Stadtpark und das Amador.

Ausblick: „Hungry for More“ Wirtshauskultur & Street Food 2.0

In den kommenden Wochen folgen zwei weitere Folgen der Reihe „Hungry for More“: Die Episode über die Wirtshauskultur widmet sich in einer kompakten Spezialfolge einem Herzstück der Wiener Identität. Im Fokus stehen Fragen wie: Was definiert ein Wiener Wirtshaus? Welche Speisen bestellt man klassischerweise? Und was macht die besondere Atmosphäre zwischen Stammtisch, Schank und Mehlspeise aus? Mit „Hungry for More Street Food 2.0“ richtet sich der Blick auf Wiens lebendige Imbiss- und Street-Food-Szene – von den traditionsreichen Wiener Würstelständen bis hin zu international geprägten Angeboten wie Döner oder modernen Pita-Konzepten. Die Folge zeigt, wie sich urbane Esskultur in Wien stetig weiterentwickelt und dabei doch ihre Eigenständigkeit bewahrt.

Links

„Hungry for More – Love at First Bite“ mit Tim Mälzer: https://youtu.be/VSA3N068BdY

„Hungry for More” auf YouTube: https://bit.ly/hungryformorevienna

Jahresthema 2026 „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“: www.viennabites.wien.info

Kulinarik auf wien.info: www.wien.info/de/essen-trinken

City Guide App „ivie” – Infos & Download: www.ivie.wien.info

Diese Medien-Info inklusive Bildmaterial online.