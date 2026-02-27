Sponsorensuche wird umgedreht: App-Entwickler sucht Verein für 10.000 Euro – Kampfansage an das Vereinsterben

Wien (OTS) -

Während hunderte kleine Sportvereine in Österreich händeringend nach finanzieller Unterstützung suchen und oft vor verschlossenen Türen stehen, dreht ein österreichisches Unternehmen den Spieß jetzt einfach um. Die Macher der Kult-App „Schnopsn“ starten heute die „Schnopsn Vereins-Challenge“ mit einer klaren Botschaft: Wir haben 10.000 Euro – und wir suchen Euch!



Das sogenannte „Vereinsterben“ ist in Österreich längst real. Steigende Kosten, fehlender Nachwuchs und bürokratische Hürden bringen gerade kleine Klubs im Unterhaus an ihre Grenzen. „Normalerweise müssen Vereine Klinken putzen, dutzende Emails schreiben und um jeden Cent betteln“, erklärt Manuel Lang, Geschäftsführer von schnopsn.com „Das wollten wir ändern. Wir drehen die Logik um: Nicht der Verein sucht mühsam einen Sponsor, sondern der Sponsor sucht proaktiv einen Verein, der diese Unterstützung verdient hat.“

Ein Zeichen für das Kulturgut

Bei der Aktion geht es nicht nur um Geld, sondern um Haltung. Das Kartenspiel Schnapsen ist, genau wie der lokale Fußballverein, ein Stück österreichische Identität, das zunehmend aus dem Alltag verschwindet. Die Digitalisierung wird oft als Gegner der Tradition gesehen – mit dieser Aktion beweist das Team hinter der Schnopsn App das Gegenteil.



„Digitales und Traditionelles müssen keine Feinde sein“, so Lang weiter. „Unsere App hat das Kartenspiel ins 21. Jahrhundert gebracht. Jetzt wollen wir mit einem Teil unseres Erfolgs auch das Vereinsleben retten. Wir suchen keinen Champions-League-Club, sondern einen ehrlichen Verein, wo das Herz am rechten Fleck sitzt und das Geld wirklich gebraucht wird – sei es für neue Dressen, die Sanierung der Kantine oder den Nachwuchs.“

So funktioniert die Challenge

Die „Schnopsn Vereins-Challenge“ richtet sich an alle Sportvereine in Österreich, die finanzielle Unterstützung benötigen und bereit sind, Kreativität zu zeigen. Statt trockener Formulare sind die Vereine aufgerufen, in kurzen Videos oder kreativen Einsendungen auf Social Media zu zeigen, warum gerade sie die 10.000 Euro verdienen.

Über die schnopsn.com GmbH

Die schnopsn.com GmbH ist ein österreichisches Softwareunternehmen, das sich auf die Digitalisierung des traditionellen Kartenspiels Schnapsen spezialisiert hat.