Hochschule Campus Wien feiert den „MINT-März“

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien ist Teil der MINT-Region Favoriten und lädt im „MINT-März“ zu zahlreichen Aktivitäten. Ziel der Initiative ist es, Kindern und Jugendlichen praktische Erfahrungen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu ermöglichen und zugleich die vielfältigen Bildungs- und Innovationspotenziale des 10. Wiener Gemeindebezirks zu bündeln. Innerhalb von vier Wochen werden mehr als 40 Workshops und Lernangebote umgesetzt.

MINT erleben – ausprobieren, verstehen, gestalten

„Mit dem MINT-März schaffen wir Räume, in denen junge Menschen Technik, Naturwissenschaften und Innovation nicht nur kennenlernen, sondern selbst gestalten können. Als Hochschule sehen wir es als unsere Verantwortung, Begeisterung für MINT zu entfachen und Zukunftschancen aktiv mitzugestalten“, sagt Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales an der Hochschule Campus Wien.

3. März: Auftakt des MINT-März, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Pädagogische Hochschule Wien, Haus 1, Ettenreichgasse 45a, 1100 Wien

Die feierliche Eröffnung des MINT-März markiert den Start des Schwerpunktmonats und richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Bildungseinrichtungen. Gemeinsam mit Partnerinstitutionen wird ein starkes Zeichen für MINT-Bildung in Favoriten gesetzt.

4. März: Hackathon MINTogether – Mitdenken. Mitmachen. Mitgestalten. (für Schüler*innen), 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Die Hochschule Campus Wien lädt zum Hackathon für Schüler*innen-Teams ein. Ziel ist es, technische Lösungen zu entwickeln, die Menschen mit Beeinträchtigung im Alltag unterstützen – von Apps über Assistenztechnologien bis zu einfachen Hilfsmitteln. Die Schülerinnen arbeiten in Teams von maximal vier Personen, wählen eigene Problemstellungen und entwickeln kreative, praxisnahe Konzepte. Weitere Informationen hier.

13. März: Workshops mit Beginn jeweils um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien

„Pollen-Check & Antikörper-Test: Dein Einblick in die Allergiediagnostik“

Warum reagiert unser Körper eigentlich auf harmlose Pollen oder Tierhaare, als wären sie gefährliche Eindringlinge? Allergien sind weit mehr als nur ein Schnupfen – sie sind eine hochkomplexe Fehlreaktion unseres Immunsystems. In diesem Workshop gehen wir den Ursachen auf den Grund und zeigen, wie die Wissenschaft diese Rätsel löst. Weitere Informationen hier.

„Life in a Dish – Einblick in die Zellkultur-Forschung“

Sind Zellen im Labor nur Science-Fiction? Keineswegs, denn die Zellbiologie ist der Motor der modernen Medizin. In diesem Workshop tauchen wir tief in die Laborwelt ein und klären, wie aus einzelnen Zellen lebensrettende Therapien oder künstliches Gewebe entstehen. Ohne die kontrollierte Kultivierung im Labor wäre die Entwicklung von Impfstoffen und von Behandlungsmöglichkeiten für die Krebsforschung unmöglich. Weitere Informationen hier.

„Wie funktioniert das Recycling und warum ist Plastik nicht gleich Plastik?“

Österreich produziert jährlich rund 300.000 Tonnen Kunststoffmüll – allein durch Verpackungen. Mülltrennung und Recycling sind daher essenziell für den Klimaschutz. Doch wie entsorgt man richtig? Und wie werden die Materialien wiederverwertet? Weitere Informationen hier.

18. März: Architektur-Spaziergang, 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Treffpunkt Hauptbahnhof Wien vor dem Manner-Shop

Architekturspaziergang für Jugendliche, bei dem sie den Stadtraum aufmerksam erkunden können und sehen, wie sich Leben, Gestaltung und Regeln im Alltag zwischen Graffiti und Ordnung begegnen. Weitere Informationen hier.

20. März: Open House der Hochschule Campus Wien mit MINT-Corner, 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Favoritenstraße 222, 226 und 232, 1100 Wien

Beim Open House informiert die Hochschule Campus Wien über ihr breites Studienangebot. Erstmals gibt es einen eigenen „MINT-Corner“, in dem Besucher*innen MINT-Studiengänge und Projekte interaktiv kennenlernen können. Weitere Informationen hier.

26. März: Abschluss des MINT-März, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, 1100 Wien

Mit einem bunten Bühnenprogramm und zahlreichen Infoständen sind Schulklassen und Medienvertreter*innen herzlich eingeladen, den „MINT-März“ mit uns ausklingen zu lassen.

Über die MINT-Region Favoriten

Die MINT-Region Favoriten wird von der Pädagogischen Hochschule Wien koordiniert. Das Netzwerk umfasst Bildungseinrichtungen von der Volksschule bis zur Hochschule, Unternehmen wie die ÖBB und Phoenix Contact sowie Vereine wie das Haus der Mathematik und Science Pool.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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