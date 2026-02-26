  • 26.02.2026, 19:32:03
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  • OTS0184

Info zum Produktrückruf BIO-Berglinse

Wien (OTS) - 

Da nicht zur Gänze ausgeschlossen werden kann, dass trotz fachgerechter Reinigung durch einen Dienstleister, in einzelnen Packungen minimale Rückstände wie winzige Steinchen vorkommen, wird aus Gründen des Verbraucherschutzes eine Charge von BIO-Berglinsen der Marke Wiener Gusto vorsorglich vom Markt genommen.

Betroffenes Produkt:

1. BIO Berglinsen
2. Charge L250WG260K8
3. MHD 30.09.2028

Ersatz:

Selbstverständlich wird die betroffene Ware ersetzt- diesbezüglich bitte Kontakt aufnehmen.

Kontakt:

Rückfragen und Abstimmung der Rückholung:
Mirko Pejic, Tel. 0676 8118 49034

Rückfragen & Kontakt

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb
Florian Hutz
Telefon: +43 676 8118 49036
E-Mail: [email protected]

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