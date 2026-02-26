Angelobung durch Bürgermeister Michael Ludwig: Julia Lessacher neue Bezirksvorsteherin von Mariahilf

Wien (OTS) -

Am 26. Februar 2026 wurde Julia Lessacher von Bürgermeister Michael Ludwig als neue Bezirksvorsteherin des 6. Bezirks Mariahilf angelobt. Sie folgt Markus Rumelhart, der das Amt elf Jahre innehatte und aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Lessacher bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Bezirkspolitik mit: Seit 2005 ist sie Bezirksrät*in, seit 2020 stellvertretende Bezirksvorsteher*in und Vorsitzende der Bezirksvertretung sowie der Kommission für Planung, Entwicklung und Gestaltung.

„Mit Julia Lessacher übernimmt eine erfahrene Bezirksvertreterin die Leitung von Mariahilf, die ihren Bezirk seit vielen Jahren kennt und die Anliegen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wien lebt von lebendigen Grätzeln und engagierten Bezirken – in Mariahilf wird sich diese Stärke unter ihrer Führung fortsetzen. Dem scheidenden Bezirksvorsteher Markus Rumelhart danke ich herzlich für seinen langjährigen persönlichen Einsatz und die zahlreichen positiven Impulse für den Bezirk. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich Julia Lessacher und ihrem Team viel Erfolg!“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Als langjährige Kommunalpolitikerin setzt Julia Lessacher auf Bürger*innenbeteiligung, pragmatische Lösungen und die Verbesserung der Lebensqualität und des Zusammenlebens. Im Fokus ihrer Arbeit stehen mehr Begrünung, sichere und zukunftsfitte Straßen – darunter die schrittweise Neugestaltung der Gumpendorfer Straße. Im Mittelpunkt stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Mariahilfer*innen.

Zu ihren ersten Schwerpunkten gehört die Verbesserung der Situation rund um den Gürtel, die Fortführung der Begrünung oder der Oberflächengestaltung diverser Straßenzüge im Rahmen von 'Raus aus Gas'. Das Klimateam-Projekt 'Klimahimmel' in der Corneliusgasse wird umgesetzt die Ballspielplätze werden saniert. Lessacher betont: „Ich möchte mit offenem Ohr und klarem Blick gemeinsam mit den Bewohner*innen Lösungen finden.“ Die Bezirksvorstehung lädt die Bevölkerung zu baldigen Gesprächen und einer offenen Sprechstunde ein.