  • 26.02.2026, 16:24:02
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  • OTS0171

Anmeldestart für neues Masterstudium Psychotherapie

200 Studienplätze für die Region Mitte-West

Salzburg/Innsbruck/Linz (OTS) - 

Mit dem Wintersemester 2026/2027 startet ein neues Masterstudium Psychotherapie. Ab 2. März 2026 können sich Studieninteressierte für das Aufnahmeverfahren registrieren.

Das neue Masterstudium Psychotherapie ist Teil der durch die Novelle des Psychotherapiegesetzes 2024 eingeführten akademischen Ausbildungsstruktur in Österreich und bildet den zweiten Abschnitt der künftig dreiteiligen Ausbildung zur Psychotherapeutin bzw. zum Psychotherapeuten.

Österreichweit stehen jährlich 500 Studienplätze zur Verfügung, 200 Plätze fallen der Region Mitte-West zu. Absolvent:innen qualifizieren sich sowohl für den anschließenden postgraduellen Ausbildungsteil gemäß Psychotherapiegesetz 2024 als auch für eine weiterführende wissenschaftliche Laufbahn, etwa im Rahmen eines Doktorats- oder PhD-Studiums.

Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist der Abschluss eines fachlich relevanten Bachelorstudiums. Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter: www.psychotherapiestudieren.at.

Aufnahmeverfahren

Aufgrund der begrenzten Studienplatzanzahl ist vor der Zulassung ein Aufnahmeverfahren vorgesehen. Studieninteressierte müssen sich in der Zeit von 2. März bis 7. April 2026 vorab online am jeweiligen Standort registrieren und ein Online-Self-Assessment-Verfahren durchlaufen. Mit der Bezahlung des Kostenbeitrags von 80 Euro ist die Bewerbung als Studienwerber:in abgeschlossen. Übersteigt die Zahl der Bewerber:innen am jeweiligen Universitätsstandort die Zahl der verfügbaren Studienplätze, findet am 6. Juli 2026 ein schriftlicher Aufnahmetest statt. Die Studienplätze werden nach der Reihung im Aufnahmetest vergeben, wobei mindestens 95 % an EU-Bürger:innen bzw. Gleichgestellte sowie mindestens 75 % an Personen mit österreichischem (oder gleichgestelltem) Reifezeugnis gehen.

Die Anmeldung zum Aufnahmeverfahren und das Ergebnis des Aufnahmetests gilt ausschließlich für jenen Standort, für den sich Studieninteressierte registriert haben und an dem sie am Aufnahmetest teilgenommen haben.

Studienplätze in der Region Mitte-West:

Universität Innsbruck/ Medizinische Universität Innsbruck: 100

Universität Salzburg: 50

Johannes Kepler Universität Linz: 50

Alle weiterführenden Informationen zum neuen Masterstudium Psychotherapie sowie Kontaktdaten für den jeweiligen Standort unter
www.psychotherapiestudieren.at

Rückfragen & Kontakt

Universität Salzburg, Abteilung Kommunikation&Fundraising
Mag. Susanna Graggaber
Telefon: 066280442027
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.plus.ac.at/

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