Internationales Jahr der Bäuerin – starke Frauen in der Landwirtschaft

St. Pölten (OTS) -

Dieses Jahr steht ganz im Zeichen jener Frauen, die Landwirtschaft innovativ gestalten und den ländlichen Raum tragen: die Vereinten Nationen haben das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Bäuerin erklärt. Das „Land und Leute“-Team besucht zwei Bäuerinnen in Oberösterreich und beleuchtet das Leben der Frauen am Bauernhof früher und heute. Magdalena Neubauer aus Thalheim bei Wels ist eine sehr junge engagierte Bäuerin und führt einen Schweinmast- und Zuchtbetrieb. Bereits von Kindheit an wollte sie diesen Beruf ergreifen und hat auch die Ausbildungsmöglichkeiten in diese Richtung genützt. Hermine Ziegelböck aus Steinerkirchen kann auf knapp siebzig Jahre Erfahrung in diesem Beruf zurückblicken. Die beiden Frauen erzählen vom Arbeitsalltag und den Herausforderungen einst und jetzt. In kaum einem anderen Berufsfeld hat sich das Bild der Frau so geändert wie in der Landwirtschaft.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 7. März:

Junger Jahrgang überdurchschnittlich

Viele Weinviertler Winzer, wie Familie Bauer aus Jetztelsdorf, bereiten sich jetzt auf die Jahrgangspräsentation ihres herkunftsgeprüften Grünen Veltliners in der Wiener Hofburg vor. Der Jahrgang erweist sich als überdurchschnittlich, auch wegen des passenden Wetters im Sommer 2025.

Klimafittes Saatgut

In Klagenfurt werden seit 70 Jahren landwirtschaftliche Saatgutarten vermehrt und produziert. Die Genossenschaft Kärtner Saatbau legt heute in Forschung und Feldversuchen besonderen Wert auf klimafitte Sorten.

Junges Tischlern

Für unsere Serie „Land und junge Leute - Handwerk“ sehen wir einen jungen Tischler bei Hartberg in der Steiermark bei der Arbeit, der selbst bereits Lehrlinge ausbildet. Die Liebe zum Handwerk ist generationenübergreifend, auch sein Vater ist Tischlermeister.

Frühlingserwachen im Wildpark

Der Wildpark Hochrieß im Mostviertel in Niederösterreich erwacht aus der Winterruhe. Bei den Wildschweinen tummeln sich die ersten Frischlinge und auch bei den Gämsen, Mufflons und Sikahirschen kehrt langsam Frühlingsstimmung ein.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer