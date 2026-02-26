  • 26.02.2026, 13:55:02
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„Der Bergdoktor“ bleibt ORF-Publikumshit: Bis zu 905.000 Zuschauer:innen sahen die 19. Staffel in ORF 2

Durchschnittlich 816.000 Reichweite für acht neue Folgen mit Hans Sigl, Hilde Dalik und Ronja Forcher

Wien (OTS) - 

In acht Episoden der 19. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie kümmerte sich „Der Bergdoktor“ Dr. Martin Gruber, dargestellt von Hans Sigl, seit 7. Jänner 2026 aufopfernd um seine Patientinnen und Patienten. Gemeinsam mit u. a. Hilde Dalik, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Heiko Ruprecht tauchte das Fernsehpublikum immer mittwochs im ORF-2-Hauptabend in die Tiroler Bergwelt ein: Im Schnitt waren 816.000 „Bergdoktor“-Fans bei 28 Prozent Marktanteil (12+) dabei. Die Abschlussepisode am 25. Februar begeisterte (vorläufig gewichtet) sogar bis zu 905.000 und durchschnittlich 894.000 (34 Prozent MA 12+) – sie ist somit die meistgesehene Folge seit 2. März 2022.

Auch die ORF-Video-Streams (live und on demand) von der 19. Staffel „Der Bergdoktor“ waren laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) bisher in Österreich mit 1,0 Mio. Nettoviews, 1,2 Mio. Bruttoviews, einem Gesamtnutzungsvolumen von 55 Mio. Minuten und einer Durchschnittsreichweite von bisher 78.000 pro Folge sehr gut nachgefragt.

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