  • 26.02.2026, 13:01:32
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Tübingen im Schlagerhimmel - Shows von Dieter Thomas Kuhn gehen am 27.02.2026 in den Vorverkauf

Dieter Thomas Kuhn spielt am 24. und 25 Juli zusammen mit der SWR Big Band in Tübingen. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182017 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Tübingen (OTS) - 

Tübingen ist im Ausnahmezustand. Dieter Thomas Kuhn kündigt 2 Termine in der Stadt an und es sind seine einzigen Shows dieses Jahr! Am 24. und 25. Juli steht der Gentleman des deutschen Schlagers zusammen mit der SWR Big Band auf der Bühne des Sparkassen Carré. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Reservix.

Holt die Sonnenblumen raus - Tübingen wird zum Tanzparkett

Große Bläsersätze und klassischer Big-Band-Sound verschmelzen mit Dieter Thomas Kuhns unverwechselbarer Stimme zu einem einzigartigen Klangbild. Hier trifft Schlaghose auf Swing, Sonnenblume auf Saxofon und entfaltet ein musikalisches Feuerwerk zwischen Glamour und augenzwinkernder Grandezza.

Für den authentischen Sound und die orchestralen Arrangements ist Rainer Tempel verantwortlich, der auf jahrzehntelange Big-Band-Erfahrung zurückblickt. Unter der musikalischen Leitung und Konzeption von Kuhns wohlbekanntem Spiritus rector Philipp Feldtkeller erstrahlen die Songs mit großer Detailfreude in neuem, schillerndem Licht und tragen eine unverwechselbare Handschrift.

Schlagerikone seit Jahrzehnten

Seit den 1990er-Jahren gilt Dieter Thomas Kuhn als Kultfigur des deutschen Schlagers. Mit seinen opulenten Live-Shows, der ikonischen Sonnenblume und seiner bewusst stilisierten Retro-Ästhetik hat er dem Genre ein augenzwinkerndes, zugleich respektvolles Revival beschert. Seine Konzerte sind mehr als Musikabende. Sie sind generationenübergreifende Feste.

Veranstaltungsinformationen:

Dieter Thomas Kuhn und die SWR Big Band spielen am 24. und 25. Juli im Sparkassen Carré, Mühlbachäckerstraße 2, Tübingen. Tickets können ab 27.02.2026 um 11 Uhr exklusiv über Reservix gekauft werden.

Rückfragen & Kontakt

Judith Kaß
reservix.net/presse
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