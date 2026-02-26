  • 26.02.2026, 12:48:32
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FPÖ-Antauer: „Sicherheit und Betreuung der Schüler hat Vorrang“

Heilloses Chaos nach mehrmaligem Amok-Alarm in HAK St. Pölten

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Sache einfach herunterspielen und einfach zur Tagesordnung übergehen, ist nicht akzeptabel. Einige Eltern und vor allem viele Kinder sind geschockt, daher müsste zumindest eine Betreuung angeboten werden“, kommentiert FPÖ St. Pölten Gemeinderat FPÖ Niederösterreich Sicherheits-Landesrat Martin Antauer die Vorkommnisse in der HAK St. Pölten am Mittwochmorgen. Anders als beim Fehlalarm in Pressbaum soll keine Polizei informiert worden sein.

Laut Zeugen- und Medienberichten soll zwei bis drei Mal Alarm ausgelöst worden sein, ein heilloses Durcheinander war die Folge: Einige Schüler verbarrikadierten sich, einige Jugendliche standen weinend im Eck, andere Schüler und Lehrer liefen ins Freie, einige Jugendliche rannten planlos durchs Schulgebäude.

„Offenbar gab es keinen strukturierten Plan bzw. Verhaltensregeln, dabei ist der furchtbare Amoklauf von Graz noch kein Jahr her. Der Schutz unserer Kinder muss immer an erster Stelle stehen“, schließt Martin Antauer.

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