AVISO – 12. März 2026: Klubtagung des Roten Rathausklubs

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir Vertreter*innen der Medien zu folgendem Termin ein:



Donnerstag, 12. März 2026 um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)



Klubtagung des SPÖ-Rathausklubs mit dem Gastgeber und Klubvorsitzenden Mag. Josef Taucher und dem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.



Ort: Halbturnerstraße 1a, 7163 Andau, Österreich



Thema: Wien bietet eine hohe Lebensqualität, Stabilität und Sicherheit in herausfordernden Zeiten. Damit Wien auch in Zukunft eine leistbare, lebenswerte und sozial gerechte Stadt bleibt, braucht es kluge, politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Unter dem Titel „Wien voran - Arbeit, Aufschwung, Zukunft“ blicken wir bei der diesjährigen Klubtagung auf Erreichtes sowie große Projekte zurück, richten zugleich mutig, verantwortungsvoll und zukunftsgewandt nach vorne und präsentieren nächste Meilensteine für ein gutes Leben der Wiener*innen.



Die gesamte Tagung des Roten Rathausklubs wird live gestreamt. Ein Link zum Livestream wird rechtzeitig bekannt gegeben.



Akkreditierung bitte unter https://sweapevent.com/SPWklubtagung2026 .



Wir bitten um Verständnis, dass nur akkreditierte Medienvertreter*innen teilnehmen können.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



(Schluss)