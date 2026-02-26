„L’opera seria“ ab 28. Februar im MusikTheater an der Wien

Wien (OTS) -

Freund*innen der Alten Musik kommen demnächst im MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, auf ihre Kosten: Florian Leopold Gassmanns L‘opera seria ist der Inbegriff einer Opern-Satire und bietet mit Christophe Rousset als Experten für Musik des 18. Jahrhunderts und Regisseur Laurent Pelly Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Hinter den Kulissen der „ernsten“ Oper

Der Komponist Sospiro und der Dichter Delirio wollen stolz ihre neue Oper aufführen. Doch nun beginnen die Probleme: Der Impresario Fallito will Kürzungen, die Primadonna Stonatrilla will mehr Aufmerksamkeit, eine andere Sängerin will eine neue Arie, und die beiden Kastratensänger erscheinen erst gar nicht. Dafür mischen sich die Mütter der Sängerinnen in alles ein. Trotzdem findet schließlich die Aufführung der Oper Oranzebe statt – und endet im vergnüglichen Chaos.

Der Komponist Florian Leopold Gassmann und sein Librettist Ranieri de’ Calzabigi haben mit L’opera seria die überdrehteste Opernparodie des 18. Jahrhunderts geschrieben. Indem das 1769 im damaligen Burgtheater uraufgeführte Werk die Missstände der ernsten Oper mit selbstherrlichen Sängerinnen und Sängern, sinnloser Virtuosität, pompöser Ausstattung und hohlem Pathos persifliert, feiert L’opera seria den Witz und die Charakterisierungskunst der Opera buffa. Nicht ohne Grund war der Librettist Ranieri de’ Calzabigi die treibende Kraft der Opernreform Christoph Willibald Glucks, während Florian Leopold Gassmann als Hofkapellmeister unter Joseph II. das Bindeglied zwischen Gluck und der Generation der Wiener Klassik bildete.

Der Regisseur Laurent Pelly, der in seinen Inszenierungen satirische Schärfe und Komik virtuos verbindet, bringt L’opera seria zurück in die Stadt ihrer Uraufführung. Christophe Rousset, der als Spezialist für Musik des 18. Jahrhunderts am MusikTheater an der Wien regelmäßig zu Gast ist, dirigiert sein Ensemble Les Talens Lyriques.

Premiere

Samstag, 28. Februar 2026 um 19.00 Uhr



Termine

Montag, 2. März 2026

Mittwoch, 4. März 2026

Samstag, 7. März 2026

Montag, 9. März 2026

Mittwoch, 11. März 2026

jeweils um 19.00 Uhr im MusikTheater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien).



Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights