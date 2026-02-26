NEOS Hernals: Historische Entscheidung: Bezirksparlament beschließt Umbenennung in Anna-Maria-Haas-Platz

Wien (OTS) -

In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung haben SPÖ und Grüne die NEOS-Initiative zur Umbenennung des Leopold-Kunschak-Platzes in Anna-Maria-Haas-Platz unterstützt und damit beschlossen. Der finale Beschluss liegt nun beim Wiener Gemeinderat.

Ausgangspunkt der Initiative war die historische Belastung des bisherigen Namensgebers Leopold Kunschak. Als Parteigänger Karl Luegers bediente er sich aggressivster antisemitischer Rhetorik, brachte Gesetzesinitiativen zur Entrechtung und Ausgrenzung jüdischer Menschen bis hin zu Forderungen nach Internierung in Lagern ein und äußerte sich auch nach 1945 weiterhin antisemitisch.

Anna-Maria Haas versteckte und versorgte während des Zweiten Weltkriegs jüdische Familien und rettete ihnen damit das Leben. Dafür wurde sie von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet.

„Anna-Maria Haas, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens zahlreiche jüdische Menschen gerettet hat, soll künftig die Namensgeberin für den bislang nach einem Antisemiten benannten Platz sein – ein wichtiges Statement, das wir gemeinsam mit SPÖ und Grünen setzen. Als stille Heldin, die in Hernals ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, steht sie in besonderer Weise für Zivilcourage und Menschlichkeit. Gerade diese außergewöhnliche Leistung macht sie zur richtigen und würdigen Namensgeberin. Mit einer breiten Mehrheit zeigen wir: Eine zeitgemäße Erinnerungskultur ist über Parteigrenzen hinweg möglich. Jetzt gilt es, diesen Weg auch im Wiener Gemeinderat konsequent weiterzugehen“, so NEOS-Klubvorsitzender Philipp Pichler.