Übernahme am Flex-Offices-Markt

Wien (OTS) -

Die seit dem Jahr 1997 als Serviced- & Flex-Office Dienstleister an derzeit sieben Wiener Bürostandorten aktive YOUR OFFICE-Gruppe hat mit Wirkung zum 4. März 2026 ihren Geschäftsbetrieb in die 2025 gegründete VISION DECISION GmbH eingebracht. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses bündeln zwei auf Serviced- und Flex-Office-Lösungen spezialisierte Unternehmen ihre Kompetenzen, um ihre Marktposition in Österreich und Zentraleuropa auszubauen.

Beide Gesellschaften stehen für flexible, hochwertig servicierte Bürolösungen in attraktiven Lagen. Variable Bürogrößen, ein professionelles Hospitality- und Servicekonzept sowie modulare Leistungsbausteine – von nicht servicierten Flächen bis zu voll ausgestatteten Flex-Offices – ermöglichen maßgeschneiderte Raumlösungen entlang des gesamten Unternehmenslebenszyklus. Der Zusammenschluss ist die Antwort auf die stark steigende Nachfrage nach flexiblen Arbeitsumgebungen im Zuge des „New Way of Work“ und das veränderte Nutzungsverhalten von Unternehmen und globalen Teams.

Die Übernahme schafft die Grundlage für eine beschleunigte Standortexpansion in Österreich sowie für die Internationalisierung des Flex-Office-Konzepts in Richtung CEE. Gleichzeitig wird das Leistungsportfolio erweitert, um Unternehmen noch umfassender und bedarfsgerechter begleiten zu können.

Gemeinsam stärker am Markt

„ Wir erreichen eine sehr erfreuliche Kombination von Talenten, die mit ihrem starken Wiener Management und Marktauftritt von YOUR OFFICE unsere Expansion in Zentraleuropa maßgeblich vorantreiben werden. “, erklärt Tihomir Bajci, Geschäftsführer der VISION DECISION GmbH. „Die Kombination aus operativer Expertise und finanzieller Stärke bietet optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum.“

Mag. Michael Graf, bislang Eigentümer der YOUR OFFICE Gruppe, ergänzt: „ Unser Geschäftsmodell ist erprobt und erfolgreich. Künftig können wir unsere Kunden in mehreren Städten Zentraleuropas begleiten und ihre Bürolösungen flexibel an die jeweilige Entwicklungsphase und den sich stetig ändernden Bedarf anpassen. Gleichzeitig profitieren wir von der technischen und digitalen Professionalität unserer neuen Eigentümer. “

Durch die neue Eigentümerstruktur ist das Unternehmen strategisch breiter aufgestellt und verfügt über zusätzliche Ressourcen für Expansion. Die Transaktion markiert einen wesentlichen Schritt zur Professionalisierung und Skalierung des Geschäftsmodells und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld.

Gemeinsame Zukunftsvision

Mit dem Zusammenschluss wollen die Unternehmen flexible Arbeitsumgebungen in Österreich und CEE weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen individuell zugeschnittene Raumlösungen mit einem umfassenden Hospitality- und Servicekonzept: Von nicht servicierten Flächen bis zu voll servicierten, integrierten Bürolösungen, die sich dynamisch und modular an die Bedürfnisse der Mieter anpassen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Über Vision Decision

Die VISION DECISION GmbH mit Sitz in Wien wurde 2025 gegründet. Das eigentümergeführte Immobilienunternehmen bietet Shared Offices und Co-Working-Spaces mit flexiblen Raumlösungen sowie darauf abgestimmte, hochwertige Services an. Derzeit operiert Vision Decision mit zwei exklusiven Standorten im ersten Bezirk in Wien und einen in Ljubljana.

Weitere Infos unter: www.vision-decision.eu

Über YOUR OFFICE

Die in Österreich ansässige YOUR OFFICE-Gruppe entwickelt und serviciert inspirierende, flexible Arbeitsumgebungen sowie maßgeschneiderte Serviced Office Konzepte. Sie liefert seit nunmehr 25 Jahren eine Antwort auf die rasante Veränderung der Büro- und Arbeitswelt und gestaltet diese aktiv mit. Das Sharing Economy Konzept steht für Nachhaltigkeit, ressourcenschonende Immobilienbewirtschaftung und umfassende Hospitality-Orientierung.