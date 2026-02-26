Steinschlag im Winter: Auto Wien Mitte setzt auf Spot-Repair und Lackierung statt teurer Komplettreparatur

Wien (OTS) -

Im Winter steigt das Risiko für Steinschläge und Lackschäden: Streusplitt, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen machen aus kleinen Treffern rasch größere Schäden. Mobilitätsclubs raten, betroffene Stellen zeitnah behandeln zu lassen.

Auto Wien Mitte (AWM) in Wien-Leopoldstadt bietet gezielte Ausbesserungen und Lackierarbeiten – von Spot-Repair bei Steinschlag-/Kratzerstellen bis zu Teillackierung und professioneller Lackierung. Ergänzend werden Dellen instandgesetzt, Stoßstangen und Felgen repariert und Oberflächen poliert.

Leistungsüberblick (Karosserie & Lack bei AWM):