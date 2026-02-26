- 26.02.2026, 10:22:02
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Steinschlag im Winter: Auto Wien Mitte setzt auf Spot-Repair und Lackierung statt teurer Komplettreparatur
Streusplitt und Temperaturschwankungen begünstigen Schäden – AWM in 1020 Wien behebt Steinschläge, Dellen und Lackschäden rasch und professionell
Im Winter steigt das Risiko für Steinschläge und Lackschäden: Streusplitt, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen machen aus kleinen Treffern rasch größere Schäden. Mobilitätsclubs raten, betroffene Stellen zeitnah behandeln zu lassen.
Auto Wien Mitte (AWM) in Wien-Leopoldstadt bietet gezielte Ausbesserungen und Lackierarbeiten – von Spot-Repair bei Steinschlag-/Kratzerstellen bis zu Teillackierung und professioneller Lackierung. Ergänzend werden Dellen instandgesetzt, Stoßstangen und Felgen repariert und Oberflächen poliert.
Leistungsüberblick (Karosserie & Lack bei AWM):
- Steinschlag-Ausbesserung (Spot-Repair)
- Auto lackieren / Teillackierung / Polieren
- Dellen ausbeulen / Dellendrücken
- Stoßstangen- und Felgen-Reparatur
- Unfallschadenabwicklung inkl. Kommunikation mit der Versicherung
Steinschlag & Lackschaden prüfen lassen
Steinschlag, Kratzer oder Lackabplatzer im Winter? Termin bei Auto Wien Mitte (1020 Wien) anfragen – Spot-Repair, Teillackierung und professionelle Lackierung.
Rückfragen & Kontakt
AWM - Auto Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.awm-kfz-werkstatt.at/
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