Kia Wien Mitte präsentiert den neuen Kia EV5 – Elektro-SUV mit 81,4-kWh Akku und bis zu 530 km Reichweite (WLTP)

Wien (OTS) -

Kia Wien Mitte, offizieller Kia-Vertriebspartner und zertifiziertes Servicecenter in Wien, stellt den neuen Kia EV5 (Modelljahr 2026) vor. Der vollelektrische SUV setzt auf eine 81,4-kWh Long Range Batterie mit Frontantrieb und erreicht laut WLTP je nach Rad-/Ausstattungsvariante bis zu 530 km Reichweite.

„Der Kia EV5 ist für viele Kund:innen der nächste logische Schritt in die Elektromobilität: viel Raum, moderne Assistenzsysteme und ein alltagstaugliches Lade-Setup.“ - Oliver Tatic

Kernfakten zum Kia EV5:

Antrieb/Leistung: FWD, 160 kW (218 PS), 0–100 km/h 8,4 s

Batterie/Reichweite: 81,4 kWh, bis zu 530 km (WLTP)

Laden: AC bis 11 kW, DC bis 150 kW; 10–80 % ca. 30 Min. (bei >100 kW Schnelllader)

Garantie: 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie

Kia Wien Mitte bietet Beratung, Probefahrt-Termine und Betreuung rund um Kauf, Finanzierung/Leasing und Kia-Service in zentraler Lage in Wien-Leopoldstadt.