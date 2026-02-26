Magenta veröffentlicht Jahresergebnis in schwierigem Marktumfeld

Wien (OTS) -

Umsatz stieg um 0,9 % auf rund 1,51 Mrd. Euro

Bereinigtes EBITDA AL klettert auf 555 Mio. Euro (+1,6 %)

Plus 2,6 % beim Mobilfunk: 6,6 Mio. SIM-Karten

Minus 2 % beim Internet: rund 1,1 Mio. Kund:innen

Rekordinvestition: Plus 19 % auf 317 Mio. Euro

Magenta Telekom konnte sich im Jahr 2025 in einem zunehmend dynamischen und schwierigen Marktumfeld behaupten. Die Jahresbilanz 2025 weist ein leichtes Umsatzwachstum von 0,9 Prozent auf 1.507 Mio. Euro aus. Das EBITDA AL 2025 wuchs um 1,6 Prozent auf 555 Mio. Euro.

Während Magenta im Mobilfunk ein Plus von 2,6 Prozent verbuchte, schloss das Unternehmen im Internetbereich mit einem Minus von 2 Prozent ab. CFO Aleksander Bek zur Analyse des Jahresergebnisses: „Österreich ist ein hochkompetitiver Markt mit Niedrigpreisen und gilt als einer der dynamischsten Telekommunikationsmärkte. Dass wir trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds dennoch eine erfolgreiche Jahresbilanz vorweisen können, spricht für die exzellente strategische und operative Arbeit des gesamten Magenta Teams.“

Trotz sehr schwieriger Bedingungen: Bekenntnis zum Standort Österreich

Rekordverdächtig war im Jahr 2025 das Investitionsvolumen von Magenta Telekom. Mit 317 Mio. Euro floss um fast ein Fünftel mehr in den Ausbau der Infrastruktur als im Jahr davor, bestätigt CEO Thomas Kicker: „Wir haben trotz wirtschaftlich sehr schwieriger Zeiten ein wichtiges Signal gesetzt, indem wir die Digitalinfrastruktur weiter ausgebaut haben. Denn jeder einzelne Euro, den wir jetzt in Technologien wie Glasfaser oder 5G investieren, fließt laut dem Global Digitalization Index 8,3-fach in den Standort Österreich zurück.“

Speed-Rekord und Testsiege als größte Erfolge

Dass sich die jahrelange Investitionsoffensive lohnt, zeigte sich auch 2025. Zum achten Mal in Folge gewann Magenta den renommierten connect Mobilfunk-Netztest, ebenso entschied der Infrastrukturanbieter bei den Ookla Speedtest Awards das Ranking beim Festnetz-Internet, im Mobilfunk und in der Kategorie 5G für sich. Für Aufsehen sorgte Magenta auch mit einem neuen Speed-Rekord: Erstmals übertrug der Anbieter 50 Gigabit pro Sekunde über eine einzelne Glasfaser.

Ausblick ins Jahr 2026: KI for free

Einen weiteren Schwerpunkt setzte Magenta in den vergangenen Monaten im KI-Bereich. Neben dem Launch des AI-Phones im Sommer 2025 baute das Unternehmen die KI-Funktionen in der Mein Magenta App aus. Den mehr als 700.000 User:innen der App steht unter anderem die intelligente KI-Suche auf Basis von Perplexity AI kostenlos zur Verfügung. Auch 2026 will sich Magenta weiterhin als KI-Begleiter und Unterstützer in Österreich positionieren und kündigt weitere kostenfreie KI-Tools an.