€ 7.500 Spende für Futterbox Österreich sichert Erhalt

St. Pölten (OTS) -

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfen Tiere nicht zu Leidtragenden werden. Mit der Unterstützung der Futterbox helfen wir sozial schwächeren Tierhalterinnen und Tierhaltern, ihre Tiere weiterhin gut zu versorgen – sei es mit Futter oder notwendigen Utensilien wie Leinen oder Zubehör. Das ist gelebter Tierschutz und ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Tierleid“, begründet Landesrätin Susanne Rosenkranz diese Aktion.

Die „Futterbox Österreich – Sozialtafel für Haustiere“ erhält aus Mitteln des NÖ Tierschutzes zum wiederholten Mal eine Unterstützung in Höhe von 7.500 Euro für ihre Zweigstellen in St. Pölten und Krems. Damit wird die wichtige Arbeit des gemeinnützigen Vereins, der Ende letzten Jahres kurz vor der Schließung stand, weiter abgesichert.

Die Futterbox Österreich hat es sich seit 2013 zur Aufgabe gemacht, kostenfreie Futter- und Sachspenden für Haustiere von Menschen in schwierigen Lebenssituationen bereitzustellen. Ziel des Vereins ist es, Tiere auch in finanziell herausfordernden Zeiten artgerecht zu versorgen und Tierleid zu vermeiden. Gleichzeitig wird verantwortungsvolle Tierhaltung gestärkt. Unterstützt werden ausschließlich Personen mit bereits vorhandenen Haustieren – eine gezielte und kontrollierte Ausgabe stellt sicher, dass Hilfe dort ankommt, wo sie tatsächlich benötigt wird. Eine Unterstützung von Verwahrlosung oder unverantwortlicher Tieranschaffung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

In St. Pölten ist die Futterbox bereits seit vielen Jahren aktiv. Mehrmals monatlich werden Futterausgaben organisiert, um Tierhalterinnen und Tierhalter in prekären Situationen zu entlasten. Angesichts steigender Preise und der wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre ist der Bedarf an Unterstützung deutlich gestiegen.

Auch in Krems wurde das Angebot weiter ausgebaut: Auf Initiative der Stadt Krems sowie mit Unterstützung von Landesrätin Susanne Rosenkranz und Gemeinderat Christoph Hofbauer konnte am Hafnerplatz 11 eine neue Ausgabestelle eingerichtet werden. Dort findet jeden zweiten Samstag im Monat eine regelmäßige Futterausgabe statt.

Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz betont: „Die Futterbox Österreich zeigt eindrucksvoll, wie praktische und unbürokratische Hilfe aussehen kann. Wer ein Tier hält, übernimmt Verantwortung – und genau diese Verantwortung unterstützen wir mit dieser Förderung. Unser Ziel ist klar: Kein Tier soll aufgrund finanzieller Not seiner Besitzer leiden müssen. Dafür stehen wir im niederösterreichischen Tierschutz mit voller Überzeugung ein.“