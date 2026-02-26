Wien (OTS) -

Influencer Marketing ist längst fixer Bestandteil strategischer Markenkommunikation – gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, rechtliche Sicherheit und professionelle Standards. Mit „THE PAPER“ veröffentlicht der IAA Creator Hub Austria erstmals einen umfassenden Influencer Marketing Guide für Österreich, der gemeinsam mit anderen renommierten Institutionen erstellt wurde. Der Leitfaden bündelt praxisnah die zentralen Grundlagen für eine transparente, rechtskonforme und verantwortungsvolle Zusammenarbeit zwischen Creators, Agenturen und Marken und wird am Dienstag, den 3. März 2026, um 10.00 Uhr, in der CUPRA City Garage in Wien offiziell vorgestellt.

Unter dem Titel „Zwischen Trend und Haltung: Wie viel Orientierung braucht Influencer Marketing?“ diskutieren Vertreter aus Medien, Wirtschaft, Plattformen und der Creator-Community die zentralen Inhalte des Guides sowie aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen der Branche. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis von Professionalität und Verantwortung zu stärken und den Dialog zwischen allen Marktteilnehmern zu fördern. Im Anschluss an die Präsentation stehen die Experten für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Es begrüßen die Gäste unter anderem Martin Distl (WPP Media), Gisela Geweßler (Österreich Werbung), Yvonne Haider-Lenz (Vöslauer), Peter Hrubi (Google Austria), Rut Morawetz (iab austria) sowie Michael Straberger (Österreichischer Werberat). Auch namhafte österreichische Influencer und Creator, darunter Verena Pelikan und Fu yao zi Wang, achtfache österreichische Kung-Fu-Meisterin, bringen ihre Perspektiven in die Diskussion ein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Tickets sowie weitere Details finden sich online auf eventbrite.at

Zwischen Trend und Haltung: Wie viel Orientierung braucht Influencer Marketing?

„THE PAPER“: IAA Creator Hub Austria präsentiert ersten umfassenden Influencer Marketing Guide für Österreich

Datum: 03.03.2026, 10:00 Uhr - 03.03.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: CUPRA City Garage

Maysedergasse 4

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.iaa-austria.at/events/zwischen-trend-und-haltung-wie-viel-orientierung-braucht-influencer-marketing