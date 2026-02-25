European Marathon Classics in Wien vorgestellt

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 25. Februar, wurde im historischen Ambiente von Schloss Schönbrunn in Wien die neue Laufserie European Marathon Classics (EMC) präsentiert. Die Initiative verbindet acht ikonische Stadtmarathons in Europa zu einer gemeinsamen Herausforderung.

Die Serie führt quer über den Kontinent: von der Mittelmeerregion in Rom und Madrid über Lissabon und London am Atlantik bis nach Wien, Warschau und Frankfurt im Herzen Europas sowie hinauf nach Kopenhagen im Norden.

Eine Distanz. Acht Städte. Viele Kulturen – und eine gemeinsame europäische Idee.

Die European Marathon Classics sind eine Initiative, die Menschen miteinander verbindet und die Freude an einer gemeinsamen Reise durch Europa erlebbar macht. Die Serie steht für Gesundheit und Ausgleich, motiviert zu regelmäßiger Bewegung und einem bewussten Umgang mit sich selbst – und ermutigt dazu, die eigenen Grenzen immer wieder neu auszuloten. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem eine verantwortungsbewusste Teilnahme an Sportveranstaltungen, verbunden mit Respekt für die Umwelt.

Acht Marathon-Klassiker

Zur Serie gehören acht Veranstaltungen zwischen März und Oktober:

Run Rome the Marathon, Vienna City Marathon, TCS London Marathon, Madrid Marathon - Zurich Rock’n’Roll Running Series Madrid, Kopenhagen Marathon, Warschau Marathon, EDP Lissabon Marathon und Mainova Frankfurt Marathon.

„European Marathon Classics verkörpert unseren Anspruch, Europa gemeinsam zu entdecken und dabei Grenzen zu verschieben – sowohl geografisch als auch philosophisch. Ich bin überzeugt, dass diese Serie zeigen wird, dass wir in ganz Europa gemeinsam stärker sind als getrennt und dass uns mehr verbindet als unterscheidet. Ich hoffe, dass sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt dazu inspirieren wird, Europas großartige Marathons, Städte und Gemeinschaften zu erleben“, sagt Hugh Brasher, Event Director des TCS London Marathons und einer der Initiatoren.

Wer mindestens fünf dieser Marathons in unterschiedlichen Städten absolviert, erhält den Titel „European Marathon Classics Finisher“ sowie eine besondere Erinnerungsmedaille. Es gibt keine Zeitbegrenzung für das Sammeln der fünf Marathons.

Vienna City Marathon feiert als Gastgeber

„Wir sind stolz, Mitbegründer der European Marathon Classics zu sein. Ganz besonders freut es uns, dass wir den Start dieser Serie in Wien durchführen durften“, sagt Kathrin Widu, Geschäftsführerin der VCM Group. „Die Zusammenarbeit großer europäischer Marathons schafft eine inspirierende Herausforderung für die Laufcommunity und soll noch mehr Menschen für das Laufen begeistern. Uns verbinden gemeinsame Werte: Freude am Sport, Miteinander, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Mit einer gemeinsamen Vision, dem Lernen voneinander und der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg haben wir etwas ins Leben gerufen, das keine einzelne Veranstaltung allein hätte realisieren können.“

„Die European Marathon Classics heben unsere strategische Ausrichtung auf eine neue Ebene. Wir sind damit über Österreich hinaus Teil eines starken internationalen Projekts“, betont Dominik Konrad, Geschäftsführer der VCM Group. „Es entsteht eine Plattform für Laufbegeisterte, die kurzfristig und langfristig positive Impulse für die Community, die Wirtschaft und den Tourismus setzt. Schon die INEOS 1:59 Challenge mit Eliud Kipchoge in Wien 2019 hat gezeigt, welches Potenzial in internationaler Zusammenarbeit steckt. Daran knüpfen wir an. Laufen erlebt besonders bei jungen Menschen einen starken Aufschwung. Die European Marathon Classics verbinden klassische Ideen mit der Energie einer jungen Generation. Genau jetzt ist der Moment, diese Kraft gemeinsam auf die Straße zu bringen und Europa laufend zu verbinden.“



Kipchoge und Van der Bellen mit Grußbotschaften



Der Abend in Schönbrunn wurde mit einer Videobotschaft von Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnet. Er wies darauf hin, dass viele der wichtigsten Innovationen und Ideen wie die liberale Demokratie, der Buchdruck, Penicillin und das Internet aus Europa stammen und fügte hinzu: "Auch der Marathon ist eine klassische europäische Idee, die Millionen Menschen auf der Welt inspiriert."

Marathonlegende Eliud Kipchoge beglückwünschte die European Marathon Classics zu dieser Initiative. "Marathon ist Es ist großartig, dass acht Städte für dieses aufregende Projekt zusammenarbeiten. Es bedeutet viel für mich, dass diese Bekanntgabe in Wien erfolgt, wo ich ich die Marathondistanz unter zwei Stunden gelaufen bin und gezeigt habe: 'No human is limited.' Ich wünsche ihnen und den acht Veranstaltungen der Eurpopean Marathon Classics großen Erfolg."

Medaille mit persönlicher Geschichte

Die Serie präsentiert sich mit einem modernen Erscheinungsbild, das von farbigen, dynamischen Kreisen geprägt ist. Jeder dieser Kreise steht symbolisch für einen Marathon in einer anderen europäischen Stadt. Das Logo umfasst insgesamt zehn solcher Elemente – zum Start sind acht Rennen Teil der Serie, zwei weitere stehen sinnbildlich für mögliche künftige Erweiterungen.

Bei der Präsentation in Wien wurde auch die EMC-Medaille enthüllt. Sie wird an Läuferinnen und Läufer nach dem fünften erfolgreich absolvierten Rennen überreicht.

Die Medaille ist als große Scheibe mit konzentrischer Struktur gestaltet. Auf der Rückseite lassen sich magnetische, runde Sammlermünzen einsetzen. Jede dieser farbigen Finisher-Coins steht für einen der acht Marathons. Mit jedem weiteren Rennen wächst so eine individuelle Erinnerungsmedaille, die eine ganz persönliche Laufreise sichtbar macht.

Auch frühere Ergebnisse zählen

Ein zentrales Element des Projekts: Nicht nur künftige, sondern auch historische Resultate werden anerkannt – bis zurück zu den ersten Austragungen der jeweiligen Rennen.

Der älteste Lauf der Serie ist der Madrid Marathon (seit 1978), der jüngste der Lissabon-Marathon (seit 1986). Damit werden Ergebnisse aus mehreren hundert Austragungen geprüft und zusammengeführt.

Die Registrierung für die European Marathon Classics ist ab sofort unter www.europeanmarathonclassics.eu möglich.

Die Anmeldung zur Serie ist kostenlos. Für die einzelnen Rennen gelten die Teilnahmebedingungen und Startgebühren der jeweiligen Veranstalter.