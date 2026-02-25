FPÖ-Krauss/Lindenbauer: Ramadan-Kalender in Volksschule zeigt völlige Verfehlung der Bildungspolitik

Wien (OTS) -

Für scharfe Kritik sorgt ein bekannt gewordener Ramadan-Kalender in einer Wiener Volksschule in der Leopoldstadt. Kinder sollen dabei im Unterricht im Zuge der islamischen Fastenzeit täglich kleine Geschenke erhalten. Für den Wiener FPÖ-Bildungssprecher und Klubobmann Maximilian Krauss ist das ein weiterer Beleg dafür, dass an Wiens Schulen die Prioritäten völlig falsch gesetzt werden.

„Während tausende Kinder in Wien nicht ausreichend Deutsch können, beschäftigt man sich in den Klassen offenbar lieber mit islamischen Brauchtumsaktionen. Unsere Schulen sind kein Ort für Inszenierungen, sondern für Bildung, Tradition, Leistung und das Vermitteln unserer Werte und unserer Kultur“, stellt Krauss klar.

Der Freiheitliche warnt vor einer weiteren Verschiebung des Schulalltags weg vom Bildungsauftrag: „Integration bedeutet Anpassung an unsere Gesellschaft – nicht, dass sich die Schule an religiöse Traditionen anpasst. Wer solche Aktionen zulässt, fördert Parallelgesellschaften.“

Auch der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Leopoldstadt und Klubobmann der Bezirksvertretung, Franz Lindenbauer, sieht die Entwicklung in seinem Heimatbezirk kritisch: „Gerade im Bezirk erwarten sich viele Eltern endlich mehr Deutschunterricht und Disziplin im Klassenzimmer. Stattdessen werden interreligiöse Projekte organisiert, die mit dem Bildungsauftrag nichts zu tun haben.“

Abschließend fordert Krauss ein sofortiges Einschreiten der Bildungsdirektion: „Es braucht endlich klare Regeln: volle Konzentration auf Sprache, Leistung und Zukunftschancen unserer Kinder. Wiens Schulen müssen wieder Orte der Bildung werden – nicht Schauplätze falsch verstandener Multikulti-Experimente und islamischer Brauchtumspflege.“ (Schluss)