Einladung Pressekonferenz 5. März: ASVÖ präsentiert neues Spendentool für Mitgliedsvereine

Graz (OTS) -

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) präsentiert am 5. März 2026 ein neues, innovatives Spendentool für Mitgliedsvereine, das die Spendenakquise sowie Spendenverwaltung erstmals vollautomatisiert und rechtssicher für Mitgliedsvereine ermöglicht.

Die neue Plattform wurde gemeinsam mit dem steiermärkischen Unternehmen FanInvest entwickelt und unterstützt Vereine dabei, einfach, digital und rechtssicher Spendenmittel zu generieren. Damit eröffnet der ASVÖ seinen Mitgliedsvereinen eine zusätzliche Möglichkeit, finanzielle Mittel für gemeinnützige Vereinsprojekte zu realisieren.

Zur Präsentation des ASVÖ-Spendentools laden wir sehr herzlich zur Pressekonferenz ein,

am 5. März 2026 um 11.00 Uhr

im ASVÖ Steiermark, Herrgottwiesgasse 260, A-8055 Graz

ASVÖ Präsident Peter Reichl informiert im Rahmen der Pressekonferenz über den Start der ASVÖ-Spendenplattform sowie die Zielsetzungen für die österreichische Vereinslandschaft. Christoph Högler, Gründer & Geschäftsführer FanInvest, gibt einen Einblick in die Funktionsweise der Plattform. Bereits in der Praxis erprobt wurde das ASVÖ-Spendentool von Björn Lobenwein, Obmann Dynamo – Sport – Verein, dieser berichtet von den gemachten Erfahrungen.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Peter Reichl – Präsident des ASVÖ Österreich

– Präsident des ASVÖ Österreich Manuela Fally – Geschäftsführerin des ASVÖ Steiermark, in Vertretung des ASVÖ Steiermark Präsidenten Christian Purrer

– Geschäftsführerin des ASVÖ Steiermark, in Vertretung des ASVÖ Steiermark Präsidenten Christian Purrer Christoph Högler – Gründer & Geschäftsführer FanInvest

Björn Lobenwein - Obmann, Dynamo - Sport - Verein

Wir ersuchen aus organisatorischen Gründen um Anmeldungen bis 3. März. Senden Sie diese bitte an: [email protected]



Anreise mit dem Pkw: https://maps.app.goo.gl/CXDh5GyNwTKpJMrz6

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 5er Bim: Graz Brauquartier/TIM; 64er Bus: Graz Gmeinstraße

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Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von 5.544 Vereinen mit rund 1.000.000 Mitgliedern in mehr als 60 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für starken Breiten- und Gesundheitssport sowie erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine im Sportbetrieb und bei der Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen und entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Menschen in ganz Österreich, quer durch alle Alters- und Leistungsstufen, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. www.asvoe.at

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FanInvest - Gemeinsam Geschichte schreiben

FanInvest ist Experte in der digitalen Kapitalbeschaffung für den Amateur- und Profisport. Das Angebot der Plattform reicht von digitalen Lösungen für Online-Spenden, Mikrosponsoring und Crowdfunding bis hin zu smarten, alternativen Community-Finanzierungen. Mit FanInvest als innovatives Bindeglied können Vereine und Athlet:innen online Mitglieder und Unterstützer:innen sowie Sponsoren und Investor:innen für ihre Vorhaben gewinnen - mit wenigen Klicks und rund um die Uhr. Im Fokus stehen dabei immer die einfache und digitale Beteiligungsmöglichkeit der Fans und die Entlastung der Vereine durch die Automatisierung von aufwändigen administrativen Prozessen wie bspw. Zahlungsverkehr, oder Rechnungserstellung und -versand. www.faninvest.com

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