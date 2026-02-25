  • 25.02.2026, 15:31:02
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Das Theater am Werk freut sich über die Einladung zum Heidelberger Stückemarkt 2026

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Erstaufführung des Theatertextes „Blutbrot“ von Miriam Unterthiner, eine Eigenproduktion des Theater am Werk in der Inszenierung von Tomas Schweigen, wurde zum diesjährigen Heidelberger Stückemarkt eingeladen. Die Premiere fand am 10.10.2025 im Theater am Werk im Kabelwerk statt. Die Produktion ist Teil des Wettbewerbs um den Nachspielpreis des Heidelberger Stückemarkts 2026. Miriam Unterthiners Stück handelt von den Fluchtrouten von NS-Verbrechern über den Brennerpass von Südtirol nach Südamerika und verknüpft die Themen Schuld und Verdrängung. Sie erhielt für ihren Text sowohl den Kleist-Förderpreis für Neue Dramatik als auch den Österreichischen Buchpreis 2025 in der Sparte Debüt.

Das Theater am Werk freut sich über die Einladung dieser Produktion zu einem der renommiertesten Festivals für neue Dramatik im deutschsprachigen Raum. Zum einen, weil damit einer so bemerkenswerten Stimme in der österreichischen Theaterlandschaft Aufmerksamkeit geschenkt wird und zum anderen, weil es eine so hohe Wertschätzung unserer Arbeit am Haus ist, die erst vor zweieinhalb Jahren begonnen hat. In unserer Programmplanung geht es immer wieder um den Anspruch, gesellschaftspolitische Themen künstlerisch zu verhandeln. „Blutbrot“ steht dafür exemplarisch, in dem es die Vergangenheit und Gegenwart in einen kritischen Dialog miteinander bringt.

(Esther Holland-Merten und Alexandra Jachim, Künstlerische und Kaufmännische Geschäftsführung)

  • Inszenierung: Tomas Schweigen
  • Bühne & Video: Stephan Weber
  • Kostüme: Giovanna Bolliger
  • Musik: Martin Gantenbein
  • Dramaturgie: Hannah Lioba Egenolf
  • Regieassistenz & Choreografie: Hannah Zauner
  • Bühnen- und Kostümassistenz: Helena Hutten
  • Schneiderin: Alina Cerwenka
  • Mit: Isabella Händler, Thomas Frank, Lukas Koller, Josef Mohamed, Violetta Zupančič, special appearance: Miriam Unterthiner

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Theater am Werk
Lea Goeser
Telefon: +43 1 535 32 22
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.theater-am-werk.at

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