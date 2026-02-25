  • 25.02.2026, 12:55:02
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FPÖ-Haberbichler/FPÖ-Trenk: „Politiker-Bezüge runter statt Neunkirchner Bürger belasten“

Blaues Duo fordert ehrliches Signal durch Kürzungen

Neunkirchen (OTS) - 

„Angesichts des finanziellen Scherbenhaufens in Neunkirchen und der massiven Belastungswelle braucht es ein ehrliches Signal der politischen Verantwortung: Die Kürzung der Politikergehälter“, stellen die ehemaligen Gemeinderäte Wilhelm Haberbichler und Bernd Trenk klar.

Konkret fordert die FPÖ Neunkirchen die Politikerbezüge um ein Drittel zu kürzen. Das Resultat wäre wahrlich bemerkenswert: Über 110.000 Euro Einsparungen im Jahr. „Wir wollen dort ansetzen, wo es sofort wirkt. Keine Schaumschlägerei oder Showpolitik, sondern echtes Sparen im System“, so Haberbichler und Trenk weiter.

„Und Ja selbstverständlich, es muss gespart werden. Es ist aber schlicht und ergreifend unredlich, die Gebühren für die Bevölkerung zu erhöhen, während sich die Politik gleichzeitig vor eigenen Einsparungen drückt“, betonen Haberbichler und Trenk den Konsolidierungsbedarf unisono.

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