FPÖ - Mahdalik: 33 neue Radwege bedeuten 1.500 Parkplätze weniger

Wien (OTS) -

Die von der rot-pinken Stadtregierung angekündigten 33 neuen Radwege sind ein Frontalangriff auf Wiens Autofahrer. Allein durch diese Projekte fallen mindestens 1.500 Parkplätze weg – für jene Wiener, die fürs Parkpickerl brennen wie die Luster.

„Weniger Fahrspuren und weniger Stellplätze bedeuten zwangsläufig mehr Stau, längere Parkplatzsuche und damit mehr Abgase, mehr Feinstaub und mehr Lärm. Das Knien der SPÖ vor der Radlobby ist also das Gegenteil von umweltfreundlich – es ist ideologiegetrieben und schlicht dumm.

Auf der Strecke bleiben Fußgänger und Autofahrer. Nicht einmal die Grünen haben in der Stadtregierung so viel Schaden angerichtet wie Sima mit ihrem Radweg-Fimmel. Wien braucht eine Verkehrspolitik mit Hausverstand und keine ideologischen Experimente, die zudem in Zeiten des größten Sparprogramms mehr als entbehrlich sind“, so der 2. Landtagspräsident und FPÖ-Wien Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik der endlich ein budgetär verantwortungsvolles und ganzheitliches Verkehrskonzept für Wien fordert.



